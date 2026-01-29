TVアニメ『忍者と極道』のトレーディングセリフカードステッカー、トレーディング缶バッジ、トレーディングブロマイドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『忍者と極道』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『忍者と極道』の商品の受注を1月23日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1842?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングセリフカードステッカー

多仲 忍者、璃刃 壊左、神賽 惨蔵、病田 色、覇世川 左虎、邪樹 右龍、輝村 極道、夢澤 恒星、殺島 飛露鬼、ガムテのイラスト、セリフをカードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「多仲 忍者＆輝村 極道 セリフカードステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング缶バッジ

多仲 忍者、神賽 惨蔵、祭下 陽日、病田 色、覇世川 左虎、邪樹 右龍、輝村 極道、夢澤 恒星、殺島 飛露鬼、ガムテのイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「多仲 忍者＆輝村 極道 グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングブロマイド

多仲 忍者、神賽 惨蔵、祭下 陽日、病田 色、覇世川 左虎、邪樹 右龍、輝村 極道、夢澤 恒星、殺島 飛露鬼、ガムテのイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「多仲 忍者＆輝村 極道 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディングカード

多仲 忍者、覇世川 左虎、邪樹 右龍、輝村 極道、殺島 飛露鬼、ガムテ、二代目竹本組、帝都八忍、暴走師団聖華天のイラストをカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「多仲 忍者＆輝村 極道 イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,025(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS

(C)近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会