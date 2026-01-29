【中野区の図書館×AI】3DアバターAI司書「SHIORI」が図書館案内スタッフとして来館者をサポート

一般社団法人Woolly

※画像はイメージです

一般社団法人Woolly（代表理事：中村）と株式会社シビックAI総合研究所（代表：藤村）は、中野区立中央図書館において、3Dアバター型AI司書「SHIORI」を活用した図書館案内支援の実証実験を開始します。

これまで「本を選ぶAI司書」として実証を行ってきたAI司書「SHIORI」。

今回はその機能を拡張し、図書館内の“迷い”を解消する案内スタッフとして新たな実証に挑みます。

■ 実証実験の背景

図書館では日々、「本は何冊まで借りられますか？」「この本はどこにありますか？」「登録方法を教えてください」といった、フロア案内や利用方法に関する質問が多く寄せられています。

実証実験では、こうした定型的な案内業務をAIが一次対応する仕組みを導入し、司書の業務負担軽減と、来館者の利便性向上の両立を検証します。

■ 実証実験の内容

※画像はイメージですよくある質問への対話型対応

来館者からよく寄せられる以下のような質問に対し、対話形式で分かりやすく回答します。※回答内容は、事前に図書館側で確認・監修した情報をもとに構成されています。

実施概要

- 開館・閉館時間- 貸出・返却方法- 予約本の受け取り方法- 館内ルール（写真撮影、PC持ち込み等）- CD・DVDの利用可否- 駐車場・授乳室・アクセス方法- 図書館内イベント情報 など

期間：2026年1月24日（土）から2026年2月23日（月）まで

場所：中野区立中央図書館 B1入口前

対応内容：よくある質問への回答、館内フロア案内 ほか

主催：中野区立中央図書館（指定管理者：ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体）

会社概要

一般社団法人Woolly（企画・コンセプト設計）

会社HP：https://woolly-career.com/

代表者：代表理事 中村祥之

事業内容：教育・図書館関連事業、地域コミュニティ支援、情報リテラシー育成

株式会社シビックAI総合研究所（AI司書SHIORIの開発）

会社HP：https://civicai.co.jp/

代表者：代表取締役 藤村明人

事業内容：AI・ICT活用による地域活性化支援、プロダクト開発

実証実験に関するお問い合わせ先

主催者：中野区立中央図書館（指定管理者：ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体）

メールアドレス：toshokan@nakano-library.jp