ドリームベッド「新横浜ギャラリー」オープン

ドリームベッド株式会社

ドリームベッド株式会社（本社：広島市西区、1950年創業、代表取締役社長：三宅弘人）は、「ドリームベッド新横浜ギャラリー」を、2026年2月7日（土）にオープンします。本ギャラリーは、新横浜駅から徒歩約10分という好立地に位置し、家具メーカーとして最大面積を誇るカリモク家具新横浜ショールーム内の一画に展開。横浜エリアにおける認知拡大と、良質な睡眠を求める顧客層への新たなアプローチを目指します。

展示ブランドラインナップ

イメージ画像

本ギャラリーでは、当社が取り扱う個性豊かな3つのブランドを軸に、厳選されたベッド製品をご紹介致します。

・ドリームベッド（dream bed）：自社ブランド。日本の住空間に寄り添ったデザインと機能性。

・サータ（Serta）：世界中のスイートルームで磨かれた、日本製の寝心地。

・キングコイル（KING KOIL）：上質なくつろぎを目指した寝心地と世界観。

体験価値の提供とブランド世界観の体現

厳選された寝心地とともに、各ブランドの世界観を体感いただく場を提供します。上質なインテリアに囲まれた空間で、各ブランドが持つ独自の哲学と世界観を深く理解いただけます。

顧客接点の創出とブランディング強化

イメージ画像イメージ画像

利便性の高い新横浜エリアに拠点を置くことで、既存のお客様との関係性を深めるだけでなく、新たなビジネスパートナーとの接点を創出し、BtoB・BtoC両面でのビジネスチャンスを拡げます。

新製品の展示やトレンド発信地として活用し、「広島のドリームベッド」から「グローバルな睡眠ソリューションカンパニー」としてのブランドイメージを広めてまいります。

カリモク家具 新横浜ショールーム

■住所

神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目12-6

カリモク新横浜ショールーム4F内

■営業時間

AM10：00～PM6：00

■店休日

水・木曜日（祝祭日は営業）

■TEL

045-548-6445

■WEB

https://www.dreambed.co.jp/

（ドリームベッド公式サイト）

ドリームベッド株式会社について

ドリームベッドは、1950年に広島で創業。駐留軍のマットレス修理を請け負ったことを機に、「寝心地のいいマットレスを日本でも普及させたい」という創業者の想いが、当社のはじまりです。以来、自社製造にこだわってきました。

自社ブランドの他、アメリカの「Serta（サータ）」・「KING KOIL（キングコイル」、ドイツの「RUF（ルフ）」、フランスの「ligne roset（リーン・ロゼ）」などの海外ブランドも、ライセンス契約により、単なる輸入ではなく、国内自社工場での生産をしています。

高品質かつライフスタイルにフィットする多様な商品を、ラインナップするとともに、海上運賃や通関などの輸入コストを抑え、よりスピーディーでお客さまに密着したアフターサービスを実現しています。長年培ったノウハウや技術を活かした質の高いモノづくりでお客さまに「快適で美しいくらし」を提供してまいります。