【新製品】ハンドヘルド型レーザースキャナー「FLIGHTS SCAN HANDY」に新シリーズ登場。「HANDY 2」およびハイエンドモデル「HANDY 2 Plus」の計4タイプを販売開始

「計測業務の効率化」と「計測成果のデジタル化」を推進する株式会社FLIGHTS（代表取締役：峠下 周平、以下：FLIGHTS）は、建設・測量現場で好評を博しているハンドヘルド型レーザースキャナー「FLIGHTS SCAN HANDY」シリーズを一新。「FLIGHTS SCAN HANDY 2」と、センサーを選択可能なハイエンドモデル「FLIGHTS SCAN HANDY 2 Plus（3モデル）」の計4タイプを、本日より販売いたします。

■ ラインナップ拡充の背景

i-Constructionの推進により、建設現場では3次元データの活用が定着しつつあります。その中で、「手軽に撮れるハンドヘルド型」への需要が高まる一方、「地下や複雑な現場でも精度を落としたくない」「広範囲を短時間で計測したい」といったニーズの多様化が進んでいます。

当社はこれらの声に応え、既存の「FLIGHTS SCAN HANDY」の「軽量・コンパクト・高機動」というコンセプトはそのままに、最新のVisual SLAM技術と3DGS（3D Gaussian Splatting）に対応した、現場の規模や目的に応じて最適なスペックを選択できる新ラインナップを開発いたしました。

小規模な屋内計測から、トンネル、広大な造成地まで、あらゆる建設現場のDXを加速させてまいります。

■ 新製品ラインナップと特徴

全モデル共通で、GNSSの入らない環境でも自己位置推定が可能な「Visual SLAM」を搭載。地下空間や特徴の少ないトンネル等でも安定したマッピングを実現します。

1. FLIGHTS SCAN HANDY 2

FLIGHTS SCAN HANDY 2 製品イメージ

～Visual SLAMが加わり、より高い再現度へ進化した新スタンダード～

既存モデル「FLIGHTS SCAN HANDY」の特徴である「機動性」や「利便性」はそのままに、2つのパノラマカメラを搭載。デュアルカメラを用いたVisual SLAMにより、スキャンの安定性が飛躍的に向上。地下空間や特徴の少ないトンネル等でも安定したマッピングが可能です。

高品質な点群着色や3DGSモデル作成に対応し、手軽さと高品質を両立させたモデルです。

2. FLIGHTS SCAN HANDY 2 Plus

- 相対精度: ≤2cm / 絶対精度: ≤3cm- 特徴: デュアルカメラ搭載、Visual SLAM対応詳細を見る :https://flights-scan.com/product/flights-scan-handy/FLIGHTS SCAN HANDY 2 Plus 製品イメージ

～多様な現場に寄り添う、次世代ハイエンドモデル～

シリーズ最上位のハイスペックモデル（※2026年1月時点）です。 前・右・左に計3つのパノラマカメラと、SLAM用デュアルカメラを搭載。全方位の高精度なデータ取得を可能にし、非常に精細な点群着色とリアルな空間再現（3DGS）を実現します。

また、搭載する高性能レーザーセンサーにより既存モデル比で約1.5倍～4倍の長距離計測と、約1.6倍～3.2倍の高速スキャンが可能となり、時間や環境の制約を受けずに高精度なデータ取得を行えます。

- 相対精度: ≤1cm / 絶対精度: ≤3cm- 特徴: トリプルパノラマカメラ、Visual SLAM、選べる3つのセンサー詳細を見る :https://flights-scan.com/product/flights-scan-handy2plus/【FLIGHTS SCAN HANDY 2 Plus】 現場に合わせて選べる3つのモデル

「FLIGHTS SCAN HANDY 2 Plus」は、業務の目的や現場の規模に合わせて最適なセンサーをお選びいただけるよう、3つのモデルをご用意しました。

＜ラインナップ＞

■ 販売情報

- XT16 小～中規模現場、土工補完測量をしたい方向け- XT32 小～中規模現場、複雑な形状の構造物のある現場の補完測量をしたい方向け- M2X 大規模現場、広い範囲を効率的に測量/3Dモデリングしたい方向け

受注開始日： 2026年1月29日

出荷開始日： 順次お届けいたします

価格： お問い合わせください

無料実演会： 全国で順次、開催予定。詳細は下記Webサイトをご確認ください。

- https://flights-scan.com/product/flights-scan-handy/(https://flights-scan.com/product/flights-scan-handy/)- https://flights-scan.com/product/flights-scan-handy2plus/(https://flights-scan.com/product/flights-scan-handy2plus/)

※製品デザインや仕様は予告なく変更となる場合がございます。

建設業界における専門的な計測業務を主な対象とし、ドローン等の技術を用いて「計測業務の効率化」と「計測成果のデジタル化」を推進するテクノロジースタートアップです。大手の建設コンサルタントや航空測量会社での事業開発や研究開発の経験を積んだメンバーを中心に、既存業務の内容や役割、計測手法や成果に求められる要件、関連する法規制等を熟知した上で開発を行うことを特徴としています。 主要な事業として測量業務向けLiDAR「FLIGHTS SCAN」や橋梁点検向けソフトウェア「FLIGHTS CONTROL」を開発、提供しています。

公式HP：https://flightsinc.jp/

愛知本社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号

東京本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目19-12道玄坂今井ビル6階



【本プレスリリース掲載の製品・サービスお問い合わせ】

LiDAR事業部：pr@droneagent.jp