chiori design、特注制作ライン「Paper Wreath:Edition Line」を発表

伊藤千織デザイン事務所

paper wreath :Edition Line 特注リース

chiori design（伊藤千織デザイン事務所）は、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展いたします。

ギフトショーへの出展は約10年ぶりとなります。会場では、BtoB向けの特注制作サービス「paper wreath :Edition Line」を新たにご紹介します。

弊社のロングセラー商品 paper wreath シリーズ

「paper wreath :Edition Line」は、弊社のオリジナルプロダクトとしてロングセラーを誇る

「paper wreath（ペーパーリース）」をベースに、用途やテーマに合わせてモチーフを設計し、デザインから制作、納品までをまとめてお引き受けする受注制作ラインです。

特注リース （マンション/エントランスディスプレイ）特注リース （札幌市 500メートル美術館/インスタレーション）

ショップや博物館等のオリジナルデザイン、地域や自然を題材にしたモチーフ、企業キャンペーンのロゴやアイコン展開、店舗・施設の装飾など、目的に合わせてサイズ・仕様・数量を組み立てられるのが特徴で、1点からご相談いただけます。

特注リース（菓子店/ディスプレイ）ユポ（(R)︎）を使用したwreathe

素材には耐久性・耐水性に優れた日本製の合成紙ユポ(R)︎を使用しています。軽量で耐久性があり、展示や空間演出、販促など、幅広い用途に使うことを前提にした仕様です。

paper wreathは「濡れない/汚れない/破れない」特徴を持っているため、水廻りでもご使用いただけます。

会場では、定番シリーズに加え、edition lineの提案例や新作を展示し、併せて、実物をご覧いただきながら、用途や条件に合わせた作り方をご説明いたします。

会期中は弊社代表デザイナー 伊藤千織がブースに常駐予定です。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

特注リース（個人/ギフト商品）ペーパーリース（リゾートホテル/ディスプレイ）

【展示会情報】

展示会名：東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟6ホール

ブース：T23-28（北海道札幌ブース）

【会社概要】

chiori design（伊藤千織デザイン事務所）

所在地：札幌市中央区南15条西7丁目1-11 栗の木ハウス

Web：http://chioriito.com

【お問い合わせ先】

伊藤千織デザイン事務所

札幌市中央区南15条西7丁目1-11 栗の木ハウス

TEL：011-531-1717

Mail：info@chioriito.com

担当：横山（Mobile：080-6182-2326）