chiori design、特注制作ライン「Paper Wreath:Edition Line」を発表
paper wreath :Edition Line 特注リース
chiori design（伊藤千織デザイン事務所）は、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展いたします。
ギフトショーへの出展は約10年ぶりとなります。会場では、BtoB向けの特注制作サービス「paper wreath :Edition Line」を新たにご紹介します。
弊社のロングセラー商品 paper wreath シリーズ
「paper wreath :Edition Line」は、弊社のオリジナルプロダクトとしてロングセラーを誇る
「paper wreath（ペーパーリース）」をベースに、用途やテーマに合わせてモチーフを設計し、デザインから制作、納品までをまとめてお引き受けする受注制作ラインです。
特注リース （マンション/エントランスディスプレイ）
特注リース （札幌市 500メートル美術館/インスタレーション）
ショップや博物館等のオリジナルデザイン、地域や自然を題材にしたモチーフ、企業キャンペーンのロゴやアイコン展開、店舗・施設の装飾など、目的に合わせてサイズ・仕様・数量を組み立てられるのが特徴で、1点からご相談いただけます。
特注リース（菓子店/ディスプレイ）
ユポ（(R)︎）を使用したwreathe
素材には耐久性・耐水性に優れた日本製の合成紙ユポ(R)︎を使用しています。軽量で耐久性があり、展示や空間演出、販促など、幅広い用途に使うことを前提にした仕様です。
paper wreathは「濡れない/汚れない/破れない」特徴を持っているため、水廻りでもご使用いただけます。
会場では、定番シリーズに加え、edition lineの提案例や新作を展示し、併せて、実物をご覧いただきながら、用途や条件に合わせた作り方をご説明いたします。
会期中は弊社代表デザイナー 伊藤千織がブースに常駐予定です。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。
特注リース（個人/ギフト商品）
ペーパーリース（リゾートホテル/ディスプレイ）
【展示会情報】
展示会名：東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026
会期：2026年2月4日（水）～6日（金）
時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）
会場：東京ビッグサイト 東展示棟6ホール
ブース：T23-28（北海道札幌ブース）
【会社概要】
chiori design（伊藤千織デザイン事務所）
所在地：札幌市中央区南15条西7丁目1-11 栗の木ハウス
Web：http://chioriito.com
【お問い合わせ先】
伊藤千織デザイン事務所
札幌市中央区南15条西7丁目1-11 栗の木ハウス
TEL：011-531-1717
Mail：info@chioriito.com
担当：横山（Mobile：080-6182-2326）