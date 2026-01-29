こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『ヒツジのいらない枕®』を展開する株式会社太陽、ラグビーチーム「リコーブラックラムズ東京」とオフィシャルサプライヤー契約を締結
「睡眠」から、挑戦者たちのコンディショニングを支える
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う寝具ブランド「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽（代表：川嶋 伶、本社：東京都目黒区、以下「当社」）は、株式会社リコー（社長執行役員：大山晃、本社：東京都大田区）が保有するラグビーチーム「リコーブラックラムズ東京」と、NTT ジャパンラグビーリーグワン 2025-26シーズンにおけるオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。
本契約に基づき、同シーズンを戦い抜く選手およびチームを支えるスタッフの皆さまへ『ヒツジのいらない枕®』を提供し、日々の回復とパフォーマンス向上を睡眠の質からサポートしてまいります。
■契約の背景
太陽は、「人生の2/3も幸せに」というミッションを掲げています。人生のおよそ3分の1を占める睡眠の時間、そして挑戦を支える回復の時間をより良いものにすることで、起きている時間＝人生の残り2/3を、より前向きで充実したものにしてほしい。その想いは、勝利に向けて日々積み重ねを続ける「リコーブラックラムズ東京」の姿勢とも深く重なります。
「リコーブラックラムズ東京」は、「黒」を基調としたチームカラーと、勇猛果敢に立ち向かう「雄羊（ラム）」のスピリットを象徴に、東京都世田谷区を本拠地として挑戦を続けるラグビーチームです。チームビジョンである「Be a Movement.」の実現に向けて、ピッチ上での激しいプレーはもちろん、東京・世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームとして、多くのサポーターの共感と支持を集めています。
一方、当社が展開する『ヒツジのいらない枕®』もまた、ブランドイメージカラーに「黒」を採用し、“ヒツジを数える間もなく眠れる”をコンセプトに、挑戦する人の回復の質を根幹から支える睡眠を追求してきました。
「黒」「ヒツジ」「東京」という象徴的な共通点に加え、勝利に向けて挑み続けるチームと、眠りの領域から数多くの挑戦を支えてきたブランド。その思想と姿勢が重なり合った必然のパートナーシップとして、今回のオフィシャルサプライヤー契約に至りました。
当社は、「睡眠」の面から選手一人ひとりのコンディションを支えるだけでなく、その挑戦を日々支えるスタッフも含めたチーム全体の土台づくりに寄り添い、リコーブラックラムズ東京とともに、当社のミッションである「人生の2/3も幸せにする」挑戦を続けてまいります。
■オフィシャルサプライヤー提供内容
NTT ジャパンラグビーリーグワン 2025-26を戦う選手・スタッフへ『ヒツジのいらない枕®』を提供
日々のトレーニングや試合後のリカバリーを「睡眠」から支援
■リコーブラックラムズ東京 西辻ゼネラルマネージャーコメント
日々ハードな環境で戦う選手にとってしっかりと身体を休めることはフィールドで最大限のパフォーマンスを発揮するためにとても重要なことです。この度、株式会社太陽様とオフィシャルサプライヤー契約を締結させて頂くこととなり、選手だけにとどまらず選手を支えるスタッフも含めてチーム全体を睡眠からサポート頂けることに大変感謝しております。
リコーブラックラムズ東京は株式会社太陽様と共にNTT ジャパンラグビーリーグワン 2025-26シーズンを戦って参ります。
■株式会社 太陽 代表取締役社長兼CEO 川嶋怜コメント
このたび、株式会社太陽はリコーブラックラムズ東京様とオフィシャルサプライヤー契約を締結できたことを、大変光栄に思っております。
「リコーブラックラムズ東京」が体現する、勇猛果敢に挑み続ける“ラム”の精神は、私たちが「ヒツジのいらない枕」を通じて支えたい挑戦者像そのものです。
激しい試合と日々のトレーニングを乗り越えるためには、回復の質、すなわち睡眠の質が不可欠です。
私たちは選手だけでなく、その挑戦を陰で支えるスタッフの皆さまにも「ヒツジのいらないシリーズ」を提供し、チーム全体のコンディションを底上げする存在でありたいと考えています。
「リコーブラックラムズ東京」とスクラムを組み、勝利の先にあるさらなる挑戦に向けて、「睡眠」というフィールドからともに戦ってまいります。
■リコーブラックラムズ東京 概要
1953年創設。東京都世田谷区を本拠地とする、ジャパンラグビーリーグワン所属のラグビーチームです。チーム名称「リコーブラックラムズ東京」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊（ラム）を連想させることに由来しています。
URL： https://blackrams-tokyo.com/index.html
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、柔軟性と弾力性に優れた高品質素材TPE（熱可塑性エラストマー）を採用し、三角格子構造による体圧分散を実現。頭部へのフィット感、通気性に優れ、蒸れにくく快適な睡眠をサポートします。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売*しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。 *2025年9月時点
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 会社概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、総計30万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社 太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
