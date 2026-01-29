クリンスイ、新生活を彩るHARIOの商品が当たる「新生活ティーセットプレゼントキャンペーン」を実施

春は、進学や就職、引っ越しなどで暮らしが大きく変わる季節。そんな新しい生活のスタートに、毎日のティータイムを通してホッと一息つける時間と、その土台となる“水”の大切さを感じていただきたいという想いから、本キャンペーンを企画しました。耐熱ガラスメーカーとして知られるHARIOのティーピッチャーとラウンドマグは、シンプルで使いやすく、日々の暮らしに自然となじむデザインが特長です。おいしい飲み物を楽しむためには、使う水も大切な要素のひとつ。クリンスイの浄水を使うことで、毎日何気なく口にする一杯が、より豊かな時間へとつながります。対象商品をご購入のうえ、レシート情報などを入力することで、どなたでも簡単にご応募いただけます。新生活が始まるこの時期に、ぜひ本キャンペーンにご参加ください。＜キャンペーン実施概要＞●購入期間（レシート有効期間）2026年2月1日(日)〜2026 年4月30日(木)●応募受付期間2026年2月1日(日)〜2026 年5月14日(木)●賞品HARIOティーピッチャー450ml、ラウンドマグ2個セット●当選人数30名様●対象商品蛇口直結型浄水器本体：CSP、MONO、CB、CGシリーズポット型浄水器本体：CPシリーズ●対象店舗日本国内の対象商品取扱販売店、ECサイト●応募フォームURL※ご応募にはGoogleアカウントへのログインが必要です。予めご了承ください●応募方法対象商品をご購入の上、応募フォームにレシート画像をアップロード＆アンケートに回答※応募の際のインターネット接続料及び通信料は、お客様のご負担となります