こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
クリンスイ、新生活を彩るHARIOの商品が当たる「新生活ティーセットプレゼントキャンペーン」を実施
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社（以下、クリンスイ）は、2026年2月1日（日）より、対象の浄水器本体をご購入いただいた方の中から抽選で30名様に、HARIOのティーピッチャーとラウンドマグ2個セットをプレゼントする「新生活ティーセットプレゼントキャンペーン」を実施いたします。
春は、進学や就職、引っ越しなどで暮らしが大きく変わる季節。そんな新しい生活のスタートに、毎日のティータイムを通してホッと一息つける時間と、その土台となる“水”の大切さを感じていただきたいという想いから、本キャンペーンを企画しました。
耐熱ガラスメーカーとして知られるHARIOのティーピッチャーとラウンドマグは、シンプルで使いやすく、日々の暮らしに自然となじむデザインが特長です。おいしい飲み物を楽しむためには、使う水も大切な要素のひとつ。クリンスイの浄水を使うことで、毎日何気なく口にする一杯が、より豊かな時間へとつながります。
対象商品をご購入のうえ、レシート情報などを入力することで、どなたでも簡単にご応募いただけます。新生活が始まるこの時期に、ぜひ本キャンペーンにご参加ください。
＜キャンペーン実施概要＞
●購入期間（レシート有効期間）
2026年2月1日(日)〜2026 年4月30日(木)
●応募受付期間
2026年2月1日(日)〜2026 年5月14日(木)
●賞品
HARIOティーピッチャー450ml、ラウンドマグ2個セット
●当選人数
30名様
●対象商品
蛇口直結型浄水器本体：CSP、MONO、CB、CGシリーズ
ポット型浄水器本体：CPシリーズ
●対象店舗
日本国内の対象商品取扱販売店、ECサイト
●応募フォームURL
https://forms.gle/q8bXSV7LXMaJ2X1v8
※ご応募にはGoogleアカウントへのログインが必要です。予めご了承ください
●応募方法
対象商品をご購入の上、応募フォームにレシート画像をアップロード＆アンケートに回答
※応募の際のインターネット接続料及び通信料は、お客様のご負担となります
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
１９８４年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。今では浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq
