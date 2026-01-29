【新商品】洗えて、軽くて、持つだけで気分が上がる。毎日のランチにちょうどいい保冷ランチトート

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、「GOMOG ランチトートバッグ」を2025年12月に発売しました。

ランチバッグは毎日使うものだからこそ、

「重い」「かさばる」「汚れが気になる」といった

ちょっとした使いづらさが積み重なりがちです。

GOMOG ランチトートバッグは、そんな日常の小さなストレスに目を向け、

軽さ・洗いやすさ・持ち運びやすさに配慮してつくられました。

【開発背景】

GOMOGは、「お腹も気持ちも満腹に」をコンセプトに生まれたブランドです。

ランチタイムを単なる食事の時間ではなく、自分らしく気分を整える時間として楽しんでほしい。

そんな想いから、機能性だけでなく、持ったときの気分や見た目の楽しさにもこだわりました。

【GOMOG ランチトートバッグの特徴】

巾着＆トートの2WAYで使いやすい

巾着のように口を絞れば中身が見えにくく、

広げればトートとしても使えます。

その日の服装や持ち運び方に合わせて使い分けができます。

超軽量！55gで持ち歩きがラク

重さはわずか55gと軽量。

通勤・通学バッグに入れても負担になりにくく、

ランチバッグを持ち歩くストレスを軽減します。

保冷機能付きで、暑い季節も安心

内側は保冷機能付き。

飲み物やお弁当の温度変化をゆるやかに抑え、

暑い季節のランチタイムも快適にサポートします。

※保冷効果は内容物や使用環境により異なります。

洗濯機で洗えて、清潔に使える

汚れても洗濯機で丸洗いが可能。

毎日使うものだからこそ、

気軽に洗えて清潔を保てる点も嬉しいポイントです。

折りたたんでコンパクトに収納

使わないときは折りたたんでコンパクトに。

バッグの中や自宅で場所を取らず、

サブバッグとしても持ち歩きやすいです。

カラフルで遊び心のある2色展開

カラーはブルーとパープルの2色展開。

やさしく明るい色合いで、

ランチタイムにちょっとしたワクワクをプラスしてくれます。

【商品の特徴】

【活用シーン】

巾着＆トートの2WAY保冷機能付き洗濯機OK超軽量（55g）折りたたんでコンパクトに収納可能気持ちが上がるカラー通勤・通学のお弁当バッグに

コンビニランチの持ち運びに

サブバッグとして

ピクニックに

【GOMOGシリーズで揃えて、ランチタイムをもっと心地よく】

GOMOGシリーズは、

ランチボックス・保冷トートバッグなどを組み合わせて使うことで、

毎日のランチタイムをより快適に整えられるシリーズです。

同じシリーズで揃えることで、

サイズ感や使い勝手が自然とフィットし、

持ち運びから食事までの流れがスムーズに。

カラフルで統一感のあるデザインは、

ランチバッグからお弁当箱を取り出す何気ない瞬間にも、

ちょっとした楽しさを添えてくれます。

「今日はこれを持っていこう」

そんな気分で選べるのも、シリーズ使いならではの魅力です。

商品概要

パープルブルー[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/344_1_2762fa340b340af2cd70163458179308.jpg?v=202601291051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/products/006-73/オンラインストア :https://cbj-store.com/products/cbj-508YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

https://prtimes.jp/a/?f=d77335-344-8d19fd266a5d8a3dff6d6ba1e821fea9.pdf