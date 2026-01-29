駿府の工房 匠宿が21:30まで延長営業。「火」をテーマに冬の夜イベント『手しごとの宴』を開催-　2026.2.20 fri

株式会社創造舎

この夏、多くの方にお越しいただいた匠宿の夜イベントが、この冬も開催決定。季節を変えて、冬の「手しごとの宴」をお楽しみいただけます。

匠宿のものづくりが詰まったイベント。通常より営業時間を延長し、21時30分まで、夜ならではの匠宿をお楽しみいただける一夜限りの催しです。

今回は「火」をテーマに、工芸体験や飲食などのコンテンツをご用意しております。

灯りに包まれた夜の匠宿は、昼間とはひと味違った雰囲気をお楽しみいただけます。

職人の技を間近で感じる実演や、夜ならではの特別な工芸体験、季節に合わせた飲食や空間演出など、冬の匠宿ならではのひとときをお届け。

お昼の雰囲気と少し変わる、灯りが灯る匠宿へぜひ足をお運びください。匠宿で過ごす冬の夜をどうぞお楽しみください。みなさまのお越しをお待ちしております。

また、匠宿に隣接する1HOTELにて「ワンにゃん爬昼夜～灯りマルシェ～」も同時開催決定。家族の一員である動物と一緒に過ごせる、一夜限りのあたたかなマルシェです。こちらも併せてお楽しみください。

■職人豚汁

限定！寒い夜を楽しんだ最後に、あたたかな豚汁をご用意。日々ものづくりに向き合う職人たちの手からお渡しします。

■職人実演

駿河竹千筋細工の職人の実演。匠宿オリジナルブランド「hounobi」も展示。会場内にある灯りもお楽しみください。

■楽焼体験

先着12名様。メラメラ燃え盛る1000 度の熱で身体はヌクヌク、心はウキウキ！短時間で一気に焼き上げる、ダイナミックな変化が楽しいオリジナルコップ制作体験。

2/6（金）匠宿公式LINE配信より予約開始。

■工芸体験

いつもは別々の場所で体験している工芸を、この日はひとつの会場で。厳選した体験をご用意。

■夜限定メニュー

一夜限りで「中華料理HACHI&MITSU」に。立ちのぼる炎、鍋を振るう音、人気のランチメニューが中華仕立てで登場。



今宵、The COFFEE ROASTERではイタリアのバール(文化)をイメージし、ほっこり心をあたためるホットカプチーノや温かいパフェをご提供。

■出店者さま（敬称略）

一緒にイベントを盛り上げてくださる出店者のみなさま。

・井上玩具煙火

・静岡醸造

・麺処汐のや

・ミツマル燻製所

・スパイスカレーDARTERA

・シイたけぞう

■同時開催イベント

隣接する1HOTELにて、動物たちと楽しめる夜イベント「ワンにゃん爬昼夜~灯りマルシェ~」を開催。15店舗以上の出店者さま。ホテル利用のない方もお気軽にお立ち寄りください。

■『手しごとの宴』匠宿で過ごす冬の夜

2月20日（金）18時～21時30分まで延長営業（予定）

※内容は変更する場合がございます

※小雨決行、荒天中止（当日お知らせ）

■ワンにゃん爬昼夜『灯りマルシェ』

日程：2026年2月20日（金）

時間：11:00～21:00頃

場所：1HOTEL（静岡市駿河区丸子3344-11）

当イベントは犬・猫・爬虫類とのご来館OKです！※リード・ハーネス着用必須

動物にちなんだ雑貨やワークショップ、あたたかいたい焼き、やみつきになる四川麻婆ラーメンワンちゃん猫ちゃん向けのおやつ販売、リラクゼーションなど総勢15店舗以上が出店予定！

ホテル利用のない方もお気軽にお立ち寄りください。

1HOTEL HP(https://www.1hotel.jp/information/event/836)

1HOTEL Instagram (https://www.instagram.com/p/DS8uf1hgQPK/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

※内容は変更する場合がございます

■駿府の工房 匠宿とは

静岡市の伝統工芸体験施設「駿府匠宿」は、2021年より建築設計業の株式会社創造舎による運営となり「駿府の工房 匠宿」として「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアルいたしました。駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に、一線で活躍する職人を工房長として招聘し、かけがえのないものづくり体験の提供と、工芸職人の後継者候補輩出を目指しております。また、地元で長年愛された和菓子屋の味を引き継いだ店舗や地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェを匠宿内に開店。そして、この地に佇む古民家をリノベーションし客室内に静岡の工芸品を設えた「工芸ノ宿 和楽」や、愛犬と一緒に宿泊や工芸体験ができる「1HOTEL（ワンホテル）」として宿泊業をスタートさせるなど、周辺地域とも連携・協力することで、地元文化継承の拠点としての役割も担っています。

ホームページ：https://takumishuku.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr)

■1HOTELとは

2024年7月に、駿府の工房 匠宿の隣にオープンした、愛犬と泊まれるホテル。ドッグランをはじめ、愛犬と参加できる工芸体験やプリクラ、フォトブース、一緒に食事ができる「和食OTE」など、宿泊者以外のゲストも1日楽しめる複合施設になっている。

1HOTEL公式HP：https://www.1hotel.jp/

1HOTEL Instagram：https://www.instagram.com/1hotel.jp?igsh=MWhjcjB4eHlqdDN3eg==