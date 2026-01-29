焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ「チキン南蛮風焼きスパ」



























パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとして「チキン南蛮風焼きスパ」を、2月5日（木）から販売します。ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。「チキン南蛮風焼きスパ」は、鶏のから揚げ、タマネギ、小松菜とともに炒めたモチモチ食感のスパゲティに、甘酸っぱくてコクのある特製の南蛮ソースを絡め、仕上げにしば漬け入りのタルタルソースをトッピングした一品。南蛮の甘さを、しば漬けの酸味が締め、重さが旨さに変わる「エンドレスに旨い」一皿に仕上げました。