焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ「チキン南蛮風焼きスパ」

販売期間 ： 2026年2月5日（木）〜3月末（予定）

パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとして「チキン南蛮風焼きスパ」を、2月5日（木）から販売します。

　











　　

ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。

　

「チキン南蛮風焼きスパ」は、鶏のから揚げ、タマネギ、小松菜とともに炒めたモチモチ食感のスパゲティに、甘酸っぱくてコクのある特製の南蛮ソースを絡め、仕上げにしば漬け入りのタルタルソースをトッピングした一品。南蛮の甘さを、しば漬けの酸味が締め、重さが旨さに変わる「エンドレスに旨い」一皿に仕上げました。

　





チキン南蛮風焼きスパ






　


「ロメスパバルボア」スペシャルメニュー 販売概要

　

◇ メニュー名：

　チキン南蛮風焼きスパ

◇ 販売期間：

　2026年2月5日（木）〜３月末（予定）

◇ 価格：

　並盛り（350g）950円／大盛り（500g）1,100円／特盛り（700g）1,400円／メガ（1000g）1,800円

◇ 販売店舗：

　虎ノ門店　（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1／TEL.03-5521-5312）

　霞ヶ関飯野ビル店　（東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F／TEL.03-5510-6821）

　　

　

「ロメスパバルボア」：店舗一覧

　

・ 霞ヶ関飯野ビル店

　東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1　／　TEL.03-5521-5312

・ 虎ノ門店

　 東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F　／　TEL.03-5510-6821

■ 公式ホームページ：　https://romespa-balboa.com/

■ 公式Facebook：　https://www.facebook.com/RomeSpa.Balboa

　

本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL. 03-3470-5307

担当：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

