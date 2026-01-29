こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ「チキン南蛮風焼きスパ」
「飯テロ」を極めたらこうなりました
販売期間 ： 2026年2月5日（木）〜3月末（予定）
「ロメスパバルボア」スペシャルメニュー 販売概要
◇ メニュー名：
チキン南蛮風焼きスパ
◇ 販売期間：
2026年2月5日（木）〜３月末（予定）
◇ 価格：
並盛り（350g）950円／大盛り（500g）1,100円／特盛り（700g）1,400円／メガ（1000g）1,800円
◇ 販売店舗：
虎ノ門店 （東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1／TEL.03-5521-5312）
霞ヶ関飯野ビル店 （東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F／TEL.03-5510-6821）
「ロメスパバルボア」：店舗一覧
・ 霞ヶ関飯野ビル店
東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1 ／ TEL.03-5521-5312
・ 虎ノ門店
東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F ／ TEL.03-5510-6821
■ 公式ホームページ： https://romespa-balboa.com/
■ 公式Facebook： https://www.facebook.com/RomeSpa.Balboa
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
販売期間 ： 2026年2月5日（木）〜3月末（予定）
パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとして「チキン南蛮風焼きスパ」を、2月5日（木）から販売します。
ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。
「チキン南蛮風焼きスパ」は、鶏のから揚げ、タマネギ、小松菜とともに炒めたモチモチ食感のスパゲティに、甘酸っぱくてコクのある特製の南蛮ソースを絡め、仕上げにしば漬け入りのタルタルソースをトッピングした一品。南蛮の甘さを、しば漬けの酸味が締め、重さが旨さに変わる「エンドレスに旨い」一皿に仕上げました。
ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。
「チキン南蛮風焼きスパ」は、鶏のから揚げ、タマネギ、小松菜とともに炒めたモチモチ食感のスパゲティに、甘酸っぱくてコクのある特製の南蛮ソースを絡め、仕上げにしば漬け入りのタルタルソースをトッピングした一品。南蛮の甘さを、しば漬けの酸味が締め、重さが旨さに変わる「エンドレスに旨い」一皿に仕上げました。
「ロメスパバルボア」スペシャルメニュー 販売概要
◇ メニュー名：
チキン南蛮風焼きスパ
◇ 販売期間：
2026年2月5日（木）〜３月末（予定）
◇ 価格：
並盛り（350g）950円／大盛り（500g）1,100円／特盛り（700g）1,400円／メガ（1000g）1,800円
◇ 販売店舗：
虎ノ門店 （東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1／TEL.03-5521-5312）
霞ヶ関飯野ビル店 （東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F／TEL.03-5510-6821）
「ロメスパバルボア」：店舗一覧
・ 霞ヶ関飯野ビル店
東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1 ／ TEL.03-5521-5312
・ 虎ノ門店
東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F ／ TEL.03-5510-6821
■ 公式ホームページ： https://romespa-balboa.com/
■ 公式Facebook： https://www.facebook.com/RomeSpa.Balboa
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press