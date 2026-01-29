キャンセル料の請求・回収業務を自動化する『Payn（ペイン）』、予約サイト一元管理システム「らく通with」とシステム連携を開始

Payn株式会社

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」を提供するPayn株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山下恭平、以下「当社」）は、予約サイト一元管理システム「らく通with」を提供する鉄道情報システム株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池田 孝行、以下「JRシステム」）とAPIを活用したシステム連携を実現しました。

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」

当社は、宿泊施設、飲食店など、キャンセルポリシーを設ける事業者向けに、キャンセル料の請求および回収業務を自動化する請求ツール「Payn」( https://payn.io ）を提供しています。

これらの予約が発生する業界では、予約したお客様が来ない無断キャンセル（いわゆる「ノーショー」）や、キャンセル料請求に伴う業務負担、さらに請求しても支払われない未回収リスクなど、キャンセルに起因する多くの課題が存在しています。

こうした業界課題を解決すべく、当社は2022年3月に創業し、同年10月に「Payn」をリリースしました。現在では、宿泊施設、飲食店を中心に、全国の様々な事業者に導入いただいております。

連携費用ゼロでキャンセル料請求の運用負荷を大幅削減

このたび、JRシステムの予約サイト一元管理システム「らく通with」と、システム連携を開始いたしました。これにより、JRシステムの予約サイト一元管理システム内にある予約データが、APIを通じて「Payn」へ自動的に連携されるようになります。その結果、請求情報の手入力も不要になります。さらに、キャンセル料請求時に発生する請求書の作成やメッセージ送信、請求のリマインド・回収といった業務も自動化されるため、施設担当者の運用負荷が大幅に軽減されます。「らく通with」を導入している宿泊施設様は、初期費用・月額費用もかからずにご利用いただけます。

Payn独自の特許技術を活用

本連携については当社が2023年10月に取得した「様々な媒体から予約データを取得し、シームレスにキャンセル料を請求することが可能になる技術」の特許を活用した連携となっております。

当社は宿泊業界や飲食業界など、様々な業界で顧客管理、予約管理を提供しているシステムとの連携を積極的に行っていき、キャンセル料請求業務の負荷を軽減していきます。

連携に伴う共催ウェビナー開催のお知らせ

このたびの両社連携に伴い、サービス内容や活用方法をよりわかりやすくお伝えするための共催ウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、連携の背景や具体的なメリット、導入ポイントについて詳しくご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108402/table/71_1_5eb4ebf9054397e6c9e547a7214ba3c6.jpg?v=202601291051 ]

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 本多 博隆

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・ハウジング・クラウド・バックアップサービスを提供する

データセンター事業

・勤務計画・配送ルート計画などの自動化を実現する

計画系ソリューション

・その他、ITソリューション、情報システムに関する

コンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/

代表者プロフィール

Payn株式会社

代表取締役CEO 山下 恭平

横浜市出身。ヤフーや自身で創業したスタートアップ「宿泊予約の売買サービス Cansell」などを経て、2022年3月にPayn株式会社を設立。Cansellでは、数億円の資金調達や東洋経済すごいベンチャー100に選ばれるも、2020年のコロナ禍をきっかけに事業状況が悪化し、2022年3月に会社が破産。

これらの経験を糧にPayn株式会社を創業し、新しいチャレンジへ。スタートアップの創業は2社目。

会社概要

社名 ：Payn株式会社

住所 ：東京都中央区日本橋兜町5-1

代表者 ：代表取締役CEO 山下 恭平

設立 ：2022年3月

会社HP：https://payn.io/about