「ヘリコプターを活用した直接保有型オペレーティングリース ～個人でも取り組める新たな選択肢～」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 アセットコンサルティング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉川僚）と共催で、2026年2月5日（木）より「ヘリコプターを活用した直接保有型オペレーティングリース ～個人でも取り組める新たな選択肢～」セミナーを開催いたします。

ヘリコプターを活用した「直接保有型オペレーティングリース」は、個人・法人を問わず減価償却メリットを享受でき、キャッシュフロー改善や資産防衛策として注目を集めています。最大の特徴は、従来の航空機リース（匿名組合型）では参入が難しかった個人投資家でも取り組みやすい点です。また、対象となるヘリコプターは医療・防災といった社会インフラ需要が底堅く、出口戦略が描きやすいことも大きな魅力です。本セミナーでは、具体的なスキームから、個人・法人それぞれの税務効果、市場動向、そしてリスクと対処法について、専門家が詳しく解説します。

※本セミナーは情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。

ヘリコプターを活用した直接保有型オペレーティングリース ～個人でも取り組める新たな選択肢～詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260205?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：ヘリコプターを活用した直接保有型オペレーティングリース ～個人でも取り組める新たな選択肢～

■開催日（期間）：2026年2月5日（木）11時30分 ～ 2026年2月12日（木）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.直接保有型のオペレーティングリースとは

2.個人と法人での税務効果の違い

3.なぜヘリコプターなのか

4. 知っておくべきリスクと考え方

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は30分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 アセットコンサルティング株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 アセットコンサルティング株式会社（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260205?k3ad=prt申込期限：2026年2月4日（水）17時00分まで講師情報小野 勇一（おの ゆういち）先生株式会社ITCアエロリーシング 航空機リース営業部 投資家担当 マネージャー小野 勇一（おの ゆういち）先生

2016年から現在に至るまで投資家対応に従事している。案件の提案・販売からリース中の案件管理、出口の機体売却まで一気通貫で携わる。マネージャーとして、案件の販売スケジュール管理とともに、200件に及ぶ投資家ポートフォリオのマネジメントを統括している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

