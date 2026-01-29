日本料理の知恵から生まれた「味つけ黄金比」をご家庭に。身近な調味料で味がバッチリ決まるレシピ本が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月29日（木）に『おいしい味つけ黄金比』を発売いたしました。

●一度覚えれば一生もの！ 日本料理の知恵から生まれた「味つけ黄金比」

作るたびに味が違う、味つけがなんだか決まらない……。そんな風に感じることはありませんか？

そんな悩みを解決するのが、【味つけ黄金比】です。

日本料理の世界には、「割り」と呼ばれる調味料の配合があります。それぞれの店が受け継いできた、 おいしい味の「決め方」です。このルールを覚えれば、特別な材料を使わなくても、どの家庭にもある身近な調味料だけでおいしい料理は作れるのです。

本書では、家庭でも作りやすい「味つけの割り＝黄金比」をまとめています。作りたい料理に合わせて、決まった比率で調味料を組み合わせるだけ。だから、失敗しにくく、とてもかんたんです。

日本料理店での修業経験をもつ著者が、料理がもっと楽しくなる「おいしい味の決め方」をわかりやすく伝授します。毎日のおかず作りに、もう迷いません！

▲著者近影

▼こんなお悩みにおすすめ

・料理の味つけが難しい。

・毎回、味が変わってしまう。

・いつもワンパターンの味つけばかりになってしまう。

・そもそも料理が苦手……。

●くり返し作りたい定番の味ばかり！

家庭でも作りやすい「味つけの割り＝黄金比」を紹介します。

調味料はいつも使っているなじみのものばかり。

食材も手に入りやすいものでレシピを考えました。

●ひとつの味つけにアレンジレシピが豊富！

誰もが好きな人気の味だけでなく、アレンジしやすい味の黄金比をピックアップ。同じ味つけでも、材料を変えるだけで、日々のおかずのレパートリーがどんどん増えていきます。一度覚えてしまえば、一生役にたってくれます。

【目次】

▲牛肉・厚揚げ・白菜のすき煮▲手羽元と卵の台湾風しょうゆ煮▲卵入りえびチリ▲麻婆豆腐

◆主菜◆

●焼きもの・炒めもの

・照り焼き味 ・みそ漬け焼き味 ・甘みそ味 ・オイスターソース味 ・チリソース味 ・にんにく塩味

●煮もの

・しょうゆ味 ・塩味 ・みそ味 ・麻婆味 ・オイスターソース味

●たれ・ソース

・甘酢あん ・ベシャメルソース ・ねぎ塩だれ ・ごまだれ

◆副菜◆

・ごま和え ・白和え ・甘酢和え ・きんぴら ・さっと煮 ・ドレッシング（サラダ） ・マリネ液 ・ナムル

◆ご飯◆

・すし飯 ・炊き込みご飯 ・どんぶりもの

◆巻末special◆

●卵料理・から揚げ

★味つけ黄金比一覧表付き

［著者プロフィール］

吉田愛（よしだ・あい）

料理家。東京・京都の和食店での修業や料理家のアシスタントを経て、独立。身近な食材をセンスあふれる一品に仕立てるのが得意。大の日本酒党で、日本酒の資格を持つ。趣味は蕎麦屋飲みとランニング。著書に『おかず鍋』（Gakken）、『和気藹々 海鮮つまみ』（成美堂出版）などがある。

［商品概要］

『おいしい味つけ黄金比 味つけがきまると料理は楽しい！』

著：吉田愛

定価：1,815円（税込）

発売日：2026年1月29日

判型：B5判／112ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802630-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380263000(https://hon.gakken.jp/book/2380263000)

