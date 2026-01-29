「AI Security asilla」がVer4.2へアップデート

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をミッションに、「AI Security asilla（以下「asilla」）」を開発・提供する株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 兼 COO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、「asilla」を2026年1月13日（火）にVer4.2へアップデートすることをお知らせいたします。

本アップデートでは、先般発表した新機能「火煙検知」に続き、「設定保存機能」を追加するとともに、既存機能についても、警備現場での運用性を高めるための改善を行いました。アジラは今後も、実際の利用シーンを踏まえた機能改善を重ねながら、警備現場の運用向上に貢献するプロダクト開発を進めてまいります。

・「火煙検知」プレスリリースはこちら(2025.12.24)(https://jp.asilla.com/post/new-feature-fire-smoke202512)

■ 「AI Security asilla Ver4.2」主なアップデート内容

1．防災の空白地帯を補完する「火煙検知」機能

屋外や外構部、死角エリアなど、従来の消防設備や人の巡回だけでは把握が難しかった場所において、既存の監視カメラ映像を活用し、火煙の兆候を検知する機能を追加しました。

これにより、施設内外を含めたより広範なエリアで、火災リスクの早期把握を支援します。

※火煙の検出には一定の制約条件があります。

火煙検知機能2. 状況に応じた警備運用を即座に切り替え「設定保存機能」

イベント開催時、祝祭日、夜間など、施設の利用状況に応じた検知ルールを保存し、ワンクリックで切り替え可能な「設定保存機能」を新たに搭載しました。

・特定時間帯のみ侵入検知を強化

・イベント時のみ滞留・混雑検知の感度を調整

多様な利用形態を持つ自治体施設や大型複合施設における、柔軟で実効性の高い警備運用を支援します。

設定保存機能



3. 検知内容を“見て理解”、Buddycom通知の画像連携を強化

株式会社サイエンスアーツが提供するアプリ型インカム「Buddycom」との連携を強化し、従来の音声・テキスト通知に加え、検知時の画像をBuddycom上に直接送信できるようになりました。

警備員は巡回中や立哨中、待機中などの業務中に、手元のデバイスで「何が起きているのか」を事前に把握できるため、以下を実現できます。

・初動対応スピードの向上

・不要な再確認や判断待ちの削減

アプリ型インカム「Buddycom」との連携

■ AI Security asilla について

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知する行動認識AIセキュリティシステムです。警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、既設カメラを活用した効率的かつ高度な警備運用を実現します。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 兼 COO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式WEBサイト：https://jp.asilla.com/



本件に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

広報担当： 西島

Email：pr@asilla.jp

TEL：080-7362-8734