にじさんじ所属人気VTuberユニット「VΔLZ」と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催決定！

2026年1月29日(木)よりROUND１にて「VΔLZ×ROUND1 コラボキャンペーン」の開催が決定いたしました。

「VΔLZ×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2026年1月29日(木)～2026年2月28日(土)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「VΔLZ×ROUND1 コラボキャンペーン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/valz/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとスポッチャ、ビリヤード、ダーツ92店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

【コラボメニューノベルティ：アクリルコースター】

■コラボパック

全国のボウリング99店舗、スポッチャ54店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

【コラボパックノベルティ：B4プラマット】

■スポッチャコーナー デジタルARスタンプラリー

スポッチャフロアを回ってスタンプ3個を集めると、オリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリング2ゲームスコア登録キャンペーン

全国のボウリング97店舗にて、任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコア登録キャンペーンを実施いたします。2ゲームスコアが基準点以上のお客様には、オリジナルカードをプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

■SNSキャンペーン

ラウンドワン公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はラウンドワンLIVE公式Xアカウントをご確認ください。

https://twitter.com/round1_fanevent

■オリジナルグッズ

ROUND1の一部店舗にて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

販売店舗 ：合計20店舗

北海道 札幌すすきの店

東北 仙台泉店、宇都宮店

北陸 金沢店

東京 池袋店、ダイバーシティ東京 プラザ店、

関東 横浜駅西口店、ららぽーと新三郷店、アリオ柏店

中部 中川1号線店、千種店、イーアス春日井店

大阪 梅田店、千日前店

関西 三宮駅前店、京都河原町店、奈良ミ・ナーラ店

中四国 広島店

九州 福岡天神店、沖縄・宜野湾店

※上記20店舗以外の店舗ではグッズの販売は行っておりませんのでご注意ください。

