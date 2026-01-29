神の手を宿せ！“推し”とシンクロするオンクレバトル『バウンティハンターズ』アーリーアクセス本日開始！＆事前登録50万人突破！！
JOYBOY GAMES - FZCOは、対戦型エンタメオンラインクレーンゲーム『バウンティハンターズ（以降、バウハン）』のアーリーアクセスを、2026年1月29日よりApp StoreおよびGoogle Playにて全世界同時に開始したことをお知らせいたします。
『バウハン』は、「オンクレバトル」をコンセプトに、従来のオンラインクレーンゲームの常識を覆す、業界初の「オンクレ・アリーナバトル」「シンクロ機能」そして「ライブ配信機能」を搭載した革新的なクレーンゲーム体験を提供するエンタメアプリです。
独自開発の『シンクロ機能』により、配信者などのプレイに完全連動し、視聴者は観戦するだけで配信者と全く同じタイミングでプライズを獲得できる、従来のオンラインクレーンゲーム・リアルクレーンゲームでは絶対に実現できない画期的なシステムを実現（特許出願中）しました。
App Store / Google Play：https://bountyhunters.go.link/4yROl
今後、バウハンでは、コラボ限定デジタルフィギュアのラインナップの拡充に加え、人気配信者とのコラボレーション企画や、公認ライバーによる毎日のライブ配信視聴など、本サービスの特性を活かした施策を順次予定しています。
最新情報につきましては、公式X（旧Twitter）アカウントにて随時お知らせいたしますのでフォローしてお待ちください。
https://x.com/BountyhuntersJP
事前登録50万人突破、キャンペーン報酬は全配布決定
本作はアーリーアクセス開始前より大きな反響をいただき、事前登録50万人を突破し、事前登録キャンペーンとして予定していたプレゼントはすべて配布が決定となっております。リリース前にも関わらず、多くのユーザーから期待の声が寄せられており、本作への注目の高さを示す結果となりました。
事前登録 報酬一覧
・オーブ x 900（ガチャ30回分）
・バウンティボール（ゲーム内アイテム）
・限定デジタルフィギュア（カイト）
・限定デジタルフィギュア（ミンミ）
・シンクロモード専用「シンクロチケット」配布（10回分）
受取り期間について
2026年1月29日から2月5日までの期間中に、アプリへログインされたすべてのユーザーへ配布いたします。期間中にログインされた方には、アプリ内のプレゼントボックスより、事前登録キャンペーンの報酬をお受け取りいただけます。
アーリーアクセスについて
今回のアーリーアクセス版では、正式リリースに先駆けて以下の主要機能を先行して体験いただけます。
- 欲しいプライズをオンクレで獲得を目指すプライズチャレンジ
- ギミックを駆使した対戦型オンラインクレーンバトル
- アプリ内ライブ配信連動機能
- 配信者/プレイヤーと視聴者が同時に参加できる「シンクロ」システム
- ARによるデジタルフィギュア鑑賞機能
- ユーザー同士のコミュニケーション機能
- ハンター育成機能（ガチャ、合成、覚醒、AP割り振り）
アーリーアクセス期間中に寄せられるユーザーのフィードバックを反映しながら、より完成度の高いエンタメ体験を目指し、正式リリースに向けた開発を進めてまいります。
『バウンティハンターズ』の特徴
◆胸が躍る豪華コラボ！プライズチャレンジ
人気アニメ等のキャラクターが、美麗デジタルフィギュアで登場！AR機能で現実世界に召喚して、推しと夢の2ショットも思いのまま。
ゲットしたフィギュアは、リアル空間に召喚し自分だけの「コレクションルーム」に自由に配置。飾る楽しさと、現実に推しが現れる感動を同時に体験しよう！
人気アニメやアーテイスト、配信者、コスプレイヤーなどコラボ限定プライズが続々登場予定
デジタルフィギュアなどを複数体同時に配置し、自分だけのコレクションステージをつくろう！
◆手に汗握る対戦モード！アリーナバトル
「あと少しで獲れそう！」そんな瞬間に立ちはだかるライバル。アームパワーを強化して一気に掴みとるか、ギミックで相手を妨害するか--。
リアルタイムの駆け引きと戦略を制し、最強のバウンティハンターを目指せ！勝利の爽快感は、一人プレイでは絶対に味わえない！
属性 / 系統 / ギミック効果
・メカニック / ブース強化系 / 3本爪アームパワーUP
・アリーナハンター / おじゃま系 / イカ墨で画面が徐々に黒くなる。
・マーチャント / 機能解放 / BBレンタル機能解放
その他約30種類のギミック
熱狂！ターン性オンクレバトルで世界一のクレーンゲーマーを目指そう！
対戦相手の画面を見にくくするお邪魔系、アームパワーをUPさせるなど様々な面白ギミックを駆使して勝利をつかめ！
◆推しと運命を共にする！シンクロキャッチ
「推しに獲ってもらいたい！」その願いが現実に。憧れのVTuberや凄腕プレイヤーのプレイに「シンクロ」すれば、観戦するだけで同じプライズをGET！
推しの手で推しグッズを獲得する--そんな究極の推し活体験がここに。
２つのスタイル
１. 公認ライバーと楽しむ、全く新しい“推し活”体験。
２. オンクレバトルで実力を磨き、シンクロされる側になる挑戦。
誰かに任せて楽しむのも、任される側に成長するのも、すべてが「シンクロ」ならではの遊び方！
自分で操作する必要はない！？歴戦の猛者や、推し配信者に相乗りすることで同じプライズをゲットできる！
◆最強を目指すハンター育成！
36体のハンター×8段階のレアリティ！
合成や覚醒で限界を突破し、唯一無二の力を磨き上げよう。
ハンターは5つの属性を持ち、APの振り分けで戦術が進化。
さらに〈バウンティボール〉も属性連動し、強化するほど高レアのギミックを解放できる！
育成も戦略も、すべては君次第。
己のハンターで、最強のバウンティハンターを目指せ！
個性豊かなハンターたちをガチャでお出迎えしよう！
お気に入りのハンターを育成して最強のハンターをめざそう！
◆熱狂のライブ配信！公認ライバーによるアプリ内配信
公認ライバーだけが挑戦できる、白熱のリアルタイム配信オンクレバトル！
観戦しながらギフトを贈れば「想い玉」にチャージされ、一定量が貯まると高レアギミックが発動！推しを応援することで、戦況を変える一手を託すことができる。
応援するあなたは「チアリスト」と呼ばれ、エールを集めて推しの力に。
その熱量は「エールポイント」として可視化され、報酬や称号へと繋がっていく。
そして--“シンクロ”すれば、
「推しと魂を重ねた究極のバトル体験」が始まる！
応援と参戦がひとつになった、新時代のライブ体験をその手で掴め！
ライブCHで毎日配信が繰り広げられる！
アプリ基本情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/121280/table/32_1_34d64eab5bd74250ea7d50defeb8d108.jpg?v=202601291051 ]