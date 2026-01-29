【シリーズ累計150万部突破】つけて歩くだけで「姿勢・体幹・骨盤」を補正。大阪大学名誉教授監修『魔法のパッド』最新刊が2026年1月30日に2冊同時発売！

株式会社主婦の友社左：『足指パッドつき つけて歩くだけ 魔法のパッド』／ 右：『足指パッドつき つけて歩くだけ 魔法のパッド PRO』

株式会社主婦の友社は、健康科学の権威・大山良徳先生（大阪大学名誉教授）が監修し、シリーズ累計150万部を突破した大ヒット付録本シリーズの最新刊、『足指パッドつき つけて歩くだけ 魔法のパッド』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074620774/）および『足指パッドつき つけて歩くだけ 魔法のパッド PRO』（https://www.amazon.co.jp/dp/407462060X/）の2冊を、2026年1月30日（金）に同時発売いたします。

■ 「足指から全身を整える」現代人のための健康習慣

私たちの全身を支える土台である「足裏」。しかし、現代人の多くは足のアーチが崩れ、指を正しく使えていない「浮き指」などの問題を抱えています。これが、姿勢の乱れや肩こり、腰痛、そして代謝の低下を招く一因となっています。

本シリーズは、装着して歩くだけで「足裏のアーチ」と「5本の足指の開き」を同時にサポート。重心を正常な位置へ導き、普段使われていない筋肉を活性化させることで、理想的なスタイルと疲れにくい体へと導きます。

■ 選べる2タイプ：ライフスタイルに合わせたラインナップ

【1】デイリーユースの「魔法のパッド」（通称・白パッド）

～家事・仕事・学校、あらゆるシーンで姿勢美人に～

「つけていることを忘れる」ほどの柔らかさと薄型設計が特徴。パンプスや靴下を履いていても違和感がなく、日常生活をそのままエクササイズタイムへと変えます。

・硬度15°： 柔らかな装着感で、長時間でも快適。

・3D成形： 足裏のアーチにフィットし、足指間の「指間」を自然に刺激。

・期待できる効果： 姿勢・歩行の補正、骨盤・股関節ケア、O脚・X脚へのアプローチ。

【2】スポーツ・強化版の「魔法のパッド PRO」（通称・黒パッド）

～パフォーマンス向上！ アスリートも認める強化モデル～

スポーツシーンでの激しい動きに対応するため、デザインと素材を大幅にアップデート。ランニング、ゴルフ、野球、マラソンなど、プロ・アマ問わずスポーツを楽しむ方へ贈る最強のソリューションです。

・強度・硬度160％UP（硬度25°）： 強力なサポート力でブレない軸を作ります。

・デザイン進化： 突起を3.5mm延長し、激しい動きでも外れにくい設計に。

・期待できる効果： 筋力アップ、ランニングスピード向上、ゴルフの飛距離アップ、持久力向上。

■ 「三日坊主」にならない、令和の“ながら”ボディリセット術

正月太りの大きな要因は、長時間の姿勢の乱れによる筋肉の不活性化にあります。

日常生活でリセット（白パッド）： 家事や買い物など、普段の何気ない移動をエクササイズに変えます。足指パッドが足裏のアーチを整え、使われていなかった筋肉を均等に使えるようにするため、効率的なカロリー消費をサポートします。

スポーツ開始のブーストに（黒パッド）： 「今年こそランニングを始める」という方のケガ防止とフォーム改善に。強度160%UPのPRO仕様が、崩れた重心を正常な位置へ補正し、力強い一歩を支えます。

大阪大学名誉教授・大山良徳先生が監修したこの「魔法のパッド」は、科学的根拠に基づき、足元から全身の骨盤・姿勢をケアすることで、健康的で美しいスタイルへの近道を提供します。

■ 監修：大山 良徳（おおやま よしのり）

1930年生まれ。京都大学助教授、大阪大学教授を経て、1994年より大阪大学名誉教授。大阪科学技術センター・ヘルスケア産業フォーラム委員長、第37回近畿学校保健学会会長、第9回日本健康科学学会会長なども務める。著書に『大山式ストレッチ健康法』（JDC）、『しあわせストレッチ』（主婦と生活社）、『大山式ウォーキング』（主婦の友社）ほか多数。

■ 書籍情報

『足指パッドつき つけて歩くだけ 魔法のパッド』

監修：大山 良徳

発売日： 2026年1月30日（金）

価格：1,870円（税込）

判型・ページ数：A5判・本誌36ページ

サイズ対応：22cm～28cm（男女兼用）

ISBN：978-4-07-462077-7

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/4074620774/

楽天ブックス：

https://books.rakuten.co.jp/rb/18463556/

『足指パッドつき つけて歩くだけ 魔法のパッド PRO』

監修：大山 良徳

発売日： 2026年1月30日（金）

価格：1,980円（税込）

判型・ページ数：A5判・本誌36ページ

サイズ対応：22cm～28cm（男女兼用）

ISBN：978-4-07-462060-9

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/407462060X/

楽天ブックス：

https://books.rakuten.co.jp/rb/18463558/

