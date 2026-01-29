【埼玉県として2店舗目！】岡山発串焼きローストチキン、テイクアウト専門店『鳥周』が令和8年1月30日(金)に埼玉県北葛飾郡杉戸町で『鳥周杉戸店』をオープン！

有限会社おかやまバレスモ

有限会社おかやまバレスモ(本社：岡山市北区 代表取締役：小谷貴紀)は、岡山で7店舗を展開するローストチキンのテイクアウト専門店『鳥周』を2022年7月よりフランチャイズにて全国展開を開始。春日部店(埼玉県春日部市中央)、庄内店(大阪府豊中市豊南)、出雲店(島根県出雲市天神町)、三国店(大阪市淀川区西三国)、竜美丘店(愛知県岡崎市竜美南)、神戸本多聞店(兵庫県神戸市垂水区本多聞)、仁川店(兵庫県宝塚市鹿塩)、鳥周八事店(愛知県名古屋市天白区)に続き鳥周杉戸店(埼玉県北葛飾郡杉戸町)を1月30日(金)にオープンさせる。店名：杉戸店 住所：〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸１-８-１２ TEL：0480-44-9330 営業時間：11:00～20:00 定休日：水曜日

【鳥周】

岡山で2006年創業、昨年8月で20年目を迎えた串焼きローストチキンのテイクアウト専門店

ロティサリーオーブン(回転ロースター)で焼かれた鶏は余分な脂を落としながら、また下で脂を受けることで脂の旨味が凝縮され、シンプルな味付けながら味わい深く焼き上がります。詳細を見る :https://www.torisyu.com/

また、冷めても固くならず、胸肉でもパサつかないのが特徴。特に皮と胸肉を交互に刺した名物串焼は岡山でも日に平均4,000本売れる人気商品となっております。名物串焼 120円(税込)ローストチキンと言えばクリスマスと思われがちですが鳥周の串焼きローストチキンは普段使い出来る主婦の味方です。是非一度味わってみて下さい。夕方には人気商品はないこともしばしば・・・電話予約することをお勧め致します。

【主なメニュー】

名物串焼 111円(税込120円)

丸焼き 1,944円(税込2,100円)

骨付きモモ焼き 472円(税込510円)

骨無しモモ焼き 472円(税込510円)

手羽先 120円(税込130円)

とりどん 602円(税込650円)

ズリ串 125円(税込135円)

ハーブチキン串 111円(税込120円)

手羽タレ 128円(税込138円)

なんこつからあげ 444円(税込480円)

皮せんべい 380円(税込410円)

お土産にも喜ばれます。真空パック商品もご用意しております。【オープニングキャンペーン】1,000円以上のお買い上げで名物串焼1本サービスのキャンペーンを2026年2月末日まで開催中です。是非一度味わってみて下さい。1月30日オープン岡山牟佐本店