【『家庭画報』×香川県 コラボ企画第2弾】伝統工芸を “食卓″ へ。庵治石・組手障子が洗練のテーブルウェアに

株式会社世界文化社が発行するライフスタイル誌『家庭画報』と、文化の薫り高く、上質な伝統的工芸品が多く存在する「香川県」とのコラボレーション企画第二弾。この度は「庵治石」と「組手障子」が食卓を彩るテーブルウェアへ大変身。モダンにアップデートされたアイテムが、2026年1月30日発売の『家庭画報3月号』に登場します。完成した作品は「家庭画報ショッピングサロン」にて受注生産限定で販売を行います。

世にも贅沢な「庵治石」のテーブルウェアが誕生！

世界的彫刻家イサム・ノグチも賞賛した香川県の銘石「庵治石（あじいし）」は高松市の庵治町と牟礼町だけで産出される花崗岩で石目の美しさ、硬度の高さ、緻密さは世界でも比類なく平安時代より高級な石材として珍重されてきました。その魅力を食卓の華やぎにするべく「クーラー」とお揃いの「プレート」を誂えました。新たな美を纏った庵治石のテーブルウェアは、和洋いずれのテーブルシーンでも世界にたった一つの輝きを放ちます。

庵治石クーラーとプレート 受注生産 90,000円（ 10%税込・梱包配送料込）

セット内容：クーラー、プレート サイズ（約）：クーラー／直径14×高さ14.5センチ プレート／幅30×奥行き23×高さ0.８センチ 重量：クーラー／2キロ プレート／1.25キロ 素材：庵治石 デザイン・製作：「伏石石材」伏石康宏 クーラーは使用前に冷蔵庫で約３時間冷やすと保冷効果があります。プレートは食材によってシミになる場合があり水分の多い食材は鏡面、乾いた食材はマット面の使用を推奨します。油分の多いものは紙などを敷くとシミが防げます。※納期の目安は注文後30日以内。

「組手障子」の美しさを卓上に引き寄せて味わう

左）組手障子トレイ 右）組手障子キャンドルカバー

「組手障子」は装飾性に富み柔らかな光を通す美しい間仕切りとして、鎌倉時代から日本の住空間に欠かすことのできない役割を担ってきました。その工程は凹型の木片を釘を使わずに組み上げる緻密な手作業で、0.1ミリの誤差も許されません。香川県では後世に残すべく、平成元年に伝統的工芸品に指定。この美の技法を暮らしに生かすべく「トレイ」と「キャンドルカバー」へリデザイン。建具の現代風アレンジで定評のある伝統工芸士の森本 隆さんの製作。

組手障子トレイ 受注生産 48,000円（10％税込・梱包配送料込）

セット内容：トレイ1個、アクリル板1枚、着脱式の脚4個 サイズ（約）：トレイ／幅43×奥行き18×高さ３.5（脚ありは7）センチ デザイン・製作：香川県伝統工芸士「森本建具店」森本 隆 ※納期の目安は注文後30日以内。

組手障子キャンドルカバー 受注生産 22,000円（10％税込・梱包配送料込）

セット内容：キャンドルカバー１個、キャンドルホルダー（ガラス製）１個、キャンドル１個 サイズ：幅・奥行き・高さ９センチ デザイン・製作：同上 キャンドルカバーはキャンドルホルダーにキャンドルを入れて着火の後、被せてください。※納期の目安は注文後30日以内。

