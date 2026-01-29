【ホテルエミシア東京立川】歓送迎会やお祝いの席に！「春のご宴会プラン」 で華やかなひとときを

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）が運営する『ホテルエミシア東京立川』（東京都立川市）では、2026年3月1日（日）より、宴会場にてご利用いただける「春のご宴会プラン」の販売を開始いたします。本プランでは、ホタルイカやハマグリ、桜エビ、春野菜など旬の食材をはじめ、フカヒレや牛ヒレ肉、真鯛、岩手県産プラチナポークなど厳選素材を使用した、多彩な季節限定メニューをご用意。素材の持ち味を生かした華やかな料理の数々が、新たな門出を祝う歓送迎会や入学・卒業のお祝い、企業懇親会など、春ならではの集いにふさわしいひとときを演出いたします。

ミックスコース 西洋料理＆中国料理 お一人様12,000円

ミックスコース（西洋料理＆中国料理）

＜メニュー例＞

・若鶏と茄子のベーコン巻 ホタルイカとハマグリのサラダ

・フカヒレとナマコ入り麻辣湯

・アブラカレイと海老の卵和えの翡翠ソース

・牛ヒレ肉のロースト トリュフ和風ソース

・岩手県産プラチナポーク（白金豚）の回鍋肉炒飯／キャロットスープ

・フランボワーズのケーキ

・コーヒー

西洋料理コース お一人様10,000円

西洋料理コース

＜メニュー例＞

・マグロのたたきサラダ 揚げパン粉がけ

・冷製サンジェルマン チーズムースとツブ貝

・真鯛と桜エビのムース白ワイン蒸し エビトマトクリームソース

・牛ロースのロースト春野菜添え ソースシャスール

・宇治抹茶のオペラ

・パン3種

・コーヒー

季節の西洋料理 卓盛り お一人様9,000円

季節の西洋料理 卓盛り

＜メニュー例＞

・オードブル3種盛り

(マグロたたきカルパッチョ・シーフードマリネ・コールミート)

・冷製サンジェルマン（チーズムースとツブ貝）

・スズキのサルサウィルデ

・ミートパイ

・ホエー豚と春キャベツのシュークルート煮込み

・ナシゴレン

・フランボワーズのケーキ

季節の中国料理 卓盛り お一人様9,000円

季節の中国料理 卓盛り

＜メニュー例＞

・梅ザーサイと麻竹の香辣和え

・春の冷菜３種盛り

（クラゲとトビコの山葵和え・窯焼きねぎ叉焼・東錦貝と春筍の青山椒ソース）

・国産ササミと海老の春野菜塩炒め

・豚の角煮

・天然真鯛の朴葉蒸し XO醤ソース

・中国式スモークチキン 彩ソース添え

・釜揚げ桜エビと九条ネギの炒飯／あさりとトマトのとろみスープ

・あまおうの苺みるくプリン／紅色ココナッツ団子

・コーヒー

ベーシック中国料理 卓盛り お一人様9,000円

ベーシック中国料理 卓盛り

＜メニュー例＞

・スパイシーピーナッツ

・棒々鶏

・カニ肉入りフカヒレスープ

・エビのチリソース

・栃木産ハーブ豚の赤酢ソース

・大粒シュウマイと八宝春巻き

・窯焼き叉焼入り炒飯／もちもち水餃子スープ

・フルーツとナタデココの杏仁豆腐

・コーヒー

※本プランの料金には、フリードリンクおよび個室利用料金が含まれます

※表示価格は税・サービス料込みです

※宴会プランは2時間制です

※着席コース8名様より、立食コース30名様より承ります

宴会プラン詳細はこちら :https://www.hotel-emisia.com/tokyotachikawa/party_meeting/

18会場を備える、多彩な宴会場

ホテルエミシア東京立川では、新たな門出を祝う歓送迎会や入学・卒業のお祝い、企業懇親会など、春ならではの多様なシーンに対応した宴会プランをご用意しております。最大500名様までご利用可能な大宴会場をはじめ、人数や用途に応じてお選びいただける中・小宴会場まで、全18会場を完備。春の味覚を取り入れた本格的な西洋料理と中国料理を、フリードリンク付きでご提供いたします。上質で落ち着いた空間と心温まるおもてなしで、大切なご宴席を華やかに演出いたします。

宴会後のご滞在にも最適！本館・タワー館のご宿泊案内

ホテルエミシア東京立川では、宴会やパーティーのご利用とあわせて、快適なご宿泊もご提案しております。2025年8月に全客室をリニューアルした本館は、明るく洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、ビジネスからレジャーまで幅広いシーンに対応。一方、タワー館は高層階ならではの眺望と、落ち着いた空間でゆったりとした滞在をお楽しみいただけます。ご宴会後も移動の負担なく、ゆっくりとお過ごしいただける宿泊付きのご利用は、遠方からのゲストを招く集まりや、二次会を含むご宴席にもおすすめです。

ホテルエミシア東京立川の概要について

本館タワー館

［名 称］ ホテルエミシア東京立川

［所在地］ 〒190-0012 東京都立川市曙町2-14-16

［TEL/FAX］ TEL：042-525-1121（代表） FAX：042-525-1819

［アクセス］ JR「立川駅」より徒歩約2分／多摩都市モノレール「立川北駅」より徒歩約3分

［駐車場］ 完備

［客室数］ 251室（本館：124室／タワー館：127室）

［客室タイプ］ ダブルルーム／ツインルーム／デラックスツインルーム

［施設］ レストラン、宴会場（18会場）、会議室、pizza専門店、コンビニエンスストア、ウェディングチャペル

［建物規模］ 本館：地下1階～地上11階／タワー館：地上17階

［公式サイト］ https://www.hotel-emisia.com/tokyotachikawa/

株式会社ホスピタリティオペレーションズについて

［会社名］ 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

［所在地］ 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16

［代表取締役］ 田中 章生

［設 立］ 2005年7月22日

［主要な事業内容］ ホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園

［公式サイト］ https://www.hospitality-operations.co.jp/