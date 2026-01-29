【ニトリ デコホーム】ネコ好きさん必見！さりげないネコ耳がかわいいロープマットが新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月上旬からニトリネットおよび全国の一部デコホーム店舗にて販売を開始した「ネコガタロープマット」をご紹介いたします。

かわいらしい“ネコ耳”デザインが特徴の新作ロープマットが、デコホームに登場しました。デザイン性と実用性を兼ね備え、ペットのいるご家庭はもちろん、いないご家庭でも取り入れやすいアイテムです。ネコ耳は内側が空洞になっているため床の柄や色がさりげなく見えます。どんなインテリアにも自然に溶け込み、やさしい雰囲気を演出します。

ロープマットはロープ状の素材を繋ぎ合わせて作られており、へたりにくい構造で長く使えるのが特長。凸凹した素材感はグリップ力が高く、しっかりした踏み心地です。床暖房やホットカーペットにも対応。お部屋のアクセントとして、季節を問わず、長く活躍します。

置くだけで癒されるネコガタロープマットを、ぜひデコホームでお買い求めください。

◆商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ロープマット 滑り止めシート付き(ネコガタ50R gST8)

【価格】799円

【サイズ(約)】幅50×奥行50×高さ1cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113100025137s/

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

