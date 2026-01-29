フランス直輸入「リトル ポール＆ジョー」のアイウェア、こどもメガネ アンファン全店で2026年1月31日（土）より発売開始

株式会社オグラ

「オグラ眼鏡店」「こどもメガネ アンファン」を展開している株式会社オグラ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小倉 信典)は、フランス発の人気ファッションブランド「PAUL & JOE（ポール＆ジョー）」のキッズライン「little PAUL & JOE（リトル ポール＆ジョー）」のアイウェアを、2026年1月31日（土）より、こどもメガネ アンファン全店にて販売開始いたします。

リトル ポール＆ジョー（little PAUL&JOE）

本商品は、フランス・パリで開催された世界的なメガネ展示会「SILMO Paris」にて直接買い付けを行い、日本では「こどもメガネ アンファン」のみで取り扱う限定アイテムです。

■ フランス発「リトル ポール＆ジョー」の世界観をそのままに

「リトル ポール＆ジョー」は、フランス発のファッションブランド「ポール＆ジョー」の世界観を、ベビー・子供服や小物向けにアレンジしたライン。猫のモチーフや花柄など、愛らしく上品なデザインが特徴です。

今回登場するアイウェアも、ブランドならではの可愛らしさと洗練されたデザインを兼ね備え、毎日安心して使えるクオリティに仕上げています。

■ 発売記念ノベルティキャンペーンを実施

BILLY19BILLY21BRADY01GABY10GLORIA04MANEKI01

発売を記念して、「リトル ポール＆ジョー」のアイウェアをご購入いただいた方へ、オリジナルノベルティ（ノートまたは付箋）をプレゼントいたします。

※全店合計100名様限定、なくなり次第終了となります。

※ノベルティの写真は一例となります。柄は数種類ございます。

■ 一部店舗ではママ向けアイウェアも同時展開

PAUL&JOE オリジナルノート（左）、付箋（右）

銀座三越店、新宿高島屋店、阪急うめだ本店の3店舗では、パパとママも楽しめる「PAUL & JOE（ポール＆ジョー）」のアイウェアも同時入荷。親子でブランドの世界観を楽しめるラインアップをご用意しています。

■ 商品概要

■ 会社概要

DUSTIN04JAGUAER02JOAN21[表: https://prtimes.jp/data/corp/166766/table/15_1_7f32b6bbfcd19ebe23344215566e14ca.jpg?v=202601291051 ]

会社名 ： 株式会社オグラ

設立 ： 1954年7月1日

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 信典

資本金 ： 3,500万円

事業内容： メガネ専門店の経営、子供メガネ専門店の経営、メガネフレームの開発、

ロービジョン用具の販売、その他光学品の販売、補聴器の販売、

関連商品(ケース他)、コンタクトレンズの販売

URL ： https://www.ogura-megane.co.jp/

https://enfant-megane.com/