“世界のドーナツが有明に初上陸”『JACK IN THE DONUTS』有明ガーデン店2月5日（木）にオープン

とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北浦大作、以下当社）は、2026年2月5日（木）東京都江東区の「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」にドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）有明ガーデン店』をオープンいたします。





「世界のドーナツ」をテーマに多彩なドーナツを提供する『JACK IN THE DONUTS』


　“わくわくを日常に”、“子どもから大人まで”、“デイリープライス”をコンセプトに掲げる『JACK IN THE DONUTS』は、2011年に1号店をオープン。現在、ショッピングモールを中心にFC店を含め全国33店舗を展開しています。日本でも近年注目を集めているハワイの定番ドーナツを独自にアレンジした「生マラサダ」をはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、健康志向の方にもおすすめの「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時25～40種類をラインナップしています。美味しさはもちろんのこと、自家製ドーナツが100円台～というリーズナブルな価格帯と、選べる楽しさで多くの方に支持されています。



有明に世界のドーナツ屋が誕生！東京湾岸エリア初進出


　この度、『JACK IN THE DONUTS』は有明ガーデン店をオープンいたします。ゆりかもめ「有明駅」、りんかい線「国際展示場駅」から徒歩圏内の場所に位置する有明ガーデン。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設である有明ガーデンは、観光・家族のおでかけ・デートなど、さまざまなシーンで活躍。片手で食べられ、お持ち帰りもしやすいドーナツは、イベント前後の軽食や、ご自宅用・おみやげとしても選びやすいスイーツです。


　また、オープン記念キャンペーンとして、ドーナツを1,500円（税込）以上お買い上げのお客様に、オリジナル巾着をプレゼントいたします。



　今後も『JACK IN THE DONUTS』は、2040年までに国内100店舗展開を目指し、個性豊かなドーナツで、子どもから大人まで多くの方に“わくわく”をお届けして参ります。


店舗概要



店名：JACK IN THE DONUTS　有明ガーデン店


住所：東京都江東区有明2-1-8 モール2F
電話：080-4321-3393


営業時間：10:00-21:00


定休日：有明ガーデンの休館日に準ずる


店舗規模：テイクアウト専門店






おすすめドーナツ





生マラサダクリームブリュレ 　352円　かぼちゃと芋を練りこんだふわふわとろけるような軽いマラサダ生地の表面を、カリっとキャラメリゼ中に卵感たっぷりのカスタード。甘くてほろ苦い大人のブリュレドーナツ。

生マラサダカスタード　　　 　330円　生マラサダ生地に卵感たっぷりのカスタードを贅沢に使ったドーナツ。卵、北海道産牛乳を使用したカスタード、とろけるようなふわふわな生地をあわせてシンプルに仕上げました。

生マラサダ練乳ミルク　　　 　330円　生マラサダ生地に濃厚でコクのある練乳ホイップをたっぷり詰めたドーナツ。あっさりとしたホイップに練乳を混ぜてミルキーに仕上げたホイップクリームとやさしい生地との相性が抜群です。　


チョコ生マラサダ　　　 　　　330円チョコチップを練り込んだチョコ生地を、チョコで贅沢にコーティング。チョコ好きにはたまらない、至福の生マラサダ。

宇治抹茶生マラサダ　　　　　330円抹茶を練り込んだ生地に、宇治抹茶チョコを上品にコーティング。抹茶好きにはたまらない、至福の生マラサダ。

生マラサダ　　　　　　　　 　264円　かぼちゃと芋を練り込んだふわふわとろけるような生マラサダ生地にまろやかな甘さの 粉糖をまぶしたシンプルなドーナツ。生地本来のおいしさ、自然な甘さ、なめらかな軽い食感が楽しめます。


ミルクティーエクレアシュー　 264円　セイロン紅茶のアールグレイで仕上げた濃厚カスタード。上質なミルクティーチョコで芳醇な香りのすっきりとした仕上がりです。

ラズベリーファッション　 　　220円　ラズベリーの華やかな香りと酸味が引き立つ果肉入りチョコ。ラズベリークランチでリッチな仕上がりです。　　　　　　　　

チョコファッション　　 　　　198円　チョコレート好きにはたまらない、シンプルにチョコレートと生地を楽しんでもらえるドーナツです。


珈琲ファッション　　 　 　　　220円　香り高く芳醇な風味のキリマンジャロとコロンビアをブレンドした深煎りコーヒーのチョコで仕上げた新しいオールドファッションです。

宇治抹茶ファッション　　　 　220円　上質な京都宇治抹茶チョコと、香ばしさをお楽しみいただけるきび糖きな粉を使用したドーナツです。

クロワッサングレーズ　　　 　275円　クロワッサンとドーナツの形状を融合させたスイーツで、層がたっぷり、外はサクッと中はふわふわ食感です。


オリーボーレン　　　　　 　　275円　5種類のドライフルーツを練りこんだオランダの伝統的なふんわりとしたドーナツです。

カヌレドーナツ　　　　　 　　 264円　フランス菓子カヌレ特有のもっちり食感と、ほろ苦いカラメルグレーズ、ラム酒の風味を加えてより本格的に仕上げたドーナツです。

ギャラクシードーナツ　　　 　242円　アメリカで話題のドーナツが日本上陸！銀河をイメージしたカラフルで不思議な見た目がSNSでも人気のドーナツです。

オープンキャンペーン




実施内容：ドーナツ1,500円（税込）以上お買い上げでオリジナル巾着をプレゼントします。



【オリジナル巾着】


JACK IN THE DONUTSのロゴをプリントした


オリジナルのミニ巾着。


（横幅11cm×高さ15cm）



・先着1000名限定となります　　　　　　　　　　　　　　 ・1会計につき一つのお渡しとさせていただきます


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





『JACK IN THE DONUTS』について



2011年に1号店をオープンし、現在FC店含め全国33店舗（2026年1月29日現在）を展開するドーナツ専門店です。3つのコンセプトとして、１.異国のドーナツを「食べてみたい」、カラフルな商品を前に「どれにしよう」、そんなワクワク胸がときめく瞬間をつくること、２.子どもから大人まで安心して楽しめる商品、３.日常の暮らしに気軽に取り入れられる価格、を掲げています。オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方もうれしい「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など、多彩なカテゴリーで常時25～40種類をラインナップ。美味しさはもちろん、自家製ドーナツがリーズナブルな価格帯と選べる楽しさで多くの方に支持され、100店舗に向けて出店拡大中です。




URL：http://jack-donuts.jp/ 　


Instagram：https://www.instagram.com/jackinthedonuts/


X：https://x.com/jackinthedonuts


TikTok：https://www.tiktok.com/@jack.in.the.donuts






ビッグクリエイト株式会社について



　企業理念に「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』のほか、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に58店舗展開中。（2026年1月29日現在）



【会社概要】


会社名 　:　ビッグクリエイト株式会社


本社　　 :　東京都港区北青山1-4-6 246 青山ビル5階


設立　　 :　2011年


代表者　 :　代表取締役　北浦大作


事業内容 :　ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店「鳥さく」のFC本部及び店舗運営


U　R　L： http://jack-donuts.jp