最後のダイエットは「正しく食べて、痩せる！」　SNSで注目「痩せ方の学校」初の著書が発売

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月29日（木）に『このダイエットを最後にしたい人のための 痩せ方の学校』を発売いたしました。

●「痩せ方の学校」のモットーは「食べて、痩せる」！

「痩せたければ、食べよう！」をモットーに、女性を中心にダイエット指導をしているSNSアカウント「痩せ方の学校」。体の臓器を擬人化したコミカルなストーリー仕立てで発信しているショート動画が人気です。

「痩せ方の学校」では、食べるのが怖い人や、ダイエットを繰り返している人、年齢を重ねて痩せにくくなった人など、幅広い人に解剖学、生理学等、医学的な知識を活かした正しい食べ方、ダイエット法を発信、指導しています。

本書は、食べ痩せダイエットをイラストで楽しく解説した、「痩せ方の学校」初の著書です。

●「体の声」を聞いて「無理なく続く食べ方」をインストール

糖質制限や断食、激しい運動など、大変なダイエットをした結果、リバウンドをしたり、心や体をすり減らしてしまったり、以前より太りやすくなってしまったり…。そんな経験はないでしょうか。それは、自分の体に合わない「続けられない方法」だったから。「無理なく続く食べ方」を体になじませることこそ、ダイエットの本当のゴールです。

本書は、胃、腸、脳、筋肉といった体内の臓器やホルモンたちをキャラ化し、ダイエットをしたときに体の中で起きることをコミカルに解説。

年齢を重ねて痩せにくくなった人、食べることが大好きで食欲を止められない人、食事をとることが怖い人など、お悩み別に目からウロコの食べ方や生活習慣を、イラストやショートマンガを組み合わせながら楽しく紹介します。

●ダイエットの失敗パターンから、「食べて痩せる」正しい道を探そう

さらに、「間違いだらけのダイエット失敗事典」を掲載しています。

誰もが陥りがちな「痩せないあるある」の理由を解説。

失敗パターンを知れば、「食べて痩せる」ための正しい道が見えてきます。

ダイエットは一時的な苦行ではなく、一生続けられる健康的な生活の基盤づくりです。必要なのは、驚くほどシンプルな原則。体の声を聞き、今のあなたに必要なものを食べることです。それだけで、体は確実に変わっていきます。

［コンテンツ］

●Chapter1 痩せない体で起きていること

・必要な栄養が足りずに、体がSOSを出している！

・加齢により太りやすくなるのは当たり前？ 実は脂質不足からくるホルモン力の低下が原因！

・ひたすら食べるのをガマン……結果、太りグセがついた！？

・16時間断食で痩せるはずが生活習慣病まっしぐら！？

ほか

●Chapter2 痩せ方の教科書

食べてやせるための5つのコツ

（1）ポテチやハンバーガーを食べてもOK

（2）栄養バランスは、まだ考えない

（3）「ちょこちょこ食べ」でためない体をつくる！

（4）ここで初めて「栄養バランス」を考える（PFCバランス）

（5）ムダな動きのチリツモで消費カロリーを稼ぐ

＋α やりたい人は運動しよう

ほか

●Chapter3 間違いだらけのダイエット失敗事典

・ダイエット中に無理をするから終わった途端リバウンド

・糖質制限したらダルくて体がヘロヘロ

・ダイエットサプリを飲んで代謝ガタ落ち！

・生理前の食欲ガマンで痛みも暴食も悪化

・朝食を抜いたらじわじわ太った

・胸から痩せてリバウンドでおなかに戻った

・「炭水化物は最後」というルールに縛られていた

ほか

［著者プロフィール］

鈴木達也（すずき・たつや）

株式会社DIAITA代表。骨盤矯正サロンTRY-ANGLE、痩せ方の学校TRY-ANGLE、整体院 股関節太郎経営。柔道整復師、骨盤矯正技術認定、フィットネストレーナー、マタニティヨガインストラクター、障害者フライングディスク連盟公認指導者。

会社員として働いていた当時、激務やストレスが原因で摂食障害を経験。整骨院での勤務を経て、2020年に独立。摂食障害に悩む人や、ダイエットを繰り返している人、年齢を重ねて痩せにくくなった人など、幅広い人に解剖学、生理学等、医学的な知識を活かした正しい食べ方、ダイエット法を発信、指導している。

SNSでは、体の仕組みを擬人化してコミカルに解説する動画が話題。

▼痩せ方の学校SNS

Instagram：https://www.instagram.com/yasekatanogakko/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7V2tyw22ZYvNr15TTfgrnA

ネット書店限定！ ダウンロード特典「ダイエットに役立つ“糖”の選び方」

Amazonでご購入いただいた方には、書籍未収録の「ダイエットに役立つ“糖”の選び方」をプレゼントします。

▶Amazon限定

https://www.amazon.co.jp/dp/405802660X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405802660X/)

※2026年4月30日（木）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※書籍未収録カードは、紙の書籍をご購入いただいた方のみの特典となります。電子書籍は対象外となりますので、ご了承ください。

［商品概要］

『このダイエットを最後にしたい人のための 痩せ方の学校 体に合った“非常識な食べ方”で痩せるしくみがよくわかる！』

著：鈴木達也

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年1月29日

判型：A5判／128ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802660-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380266000(https://hon.gakken.jp/book/2380266000)

