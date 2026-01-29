エシカル文具ぺノンが展開する、日本各地のご当地限定のお土産『旅するマグネット』関西・近畿地方の2府4県（京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山）のコンプリートを達成

株式会社ペノン

地球や社会の課題解決につながるものづくりを行う株式会社ペノン（本社：東京都千代田区）が展開する『旅するマグネット』は、日本の全国各地で活躍する“ご当地クリエイター”とタッグを組み、各地域の観光名所や歴史・文化をテーマにしたイラストをサステナブル素材のマグネットに落とし込んだ、地域共創型の新しい仕組みのおみやげです。このたび、近畿地方の2府4県（京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山）の絵柄が出揃い、関西エリアのコンプリートを達成しました。

『旅するマグネット』関西・近畿地方 ラインナップ（2026年1月時点）

■京都府

千年の都として受け継がれてきた歴史と、今も息づく暮らしの文化が重なり合う京都府。寺社や町並みに刻まれた時間の層、路地に漂う日常の気配が、この地ならではの佇まいをつくっています。いつ訪れても、新たな感動に出会える場所です。

京都府 八坂の塔京都府 舞妓さん京都府 源氏物語京都府 レトロキョウト

京都府 ご当地クリエイター

ナカガワ暢

京都の名所はやはり抜群に素晴らしいし、この都は何気ない日常も絵になります。どう切り取っても京都は！素晴らしいのです！と、溢れる京都愛を整理して、私のいとおしい『京都』を描きました。

＜プロフィール＞

京都市在住。出身は大阪府泉南郡。京都古書研究会主催の古本まつりポスター、京都新聞のカレンダーイラストなどを手がける。花街上七軒にて15年毎年個展を開催。作風にこだわらない自由なイラストで暢気ながらに多方面で活躍している。

■大阪府

活気あふれる街のエネルギーと、人のあたたかさを身近に感じることができる大阪府。にぎやかな街並みの中に、長く親しまれてきた文化や下町の気配が息づき、訪れる人を自然と笑顔にしてくれます。その明るさと親しみやすさに触れ、何度でも訪れたくなる場所です。

大阪府 大阪城大阪府 道頓堀大阪府 たこ焼き大阪府 お笑い劇場

大阪府 ご当地クリエイター

mugny

制作にあたり、改めて大阪がどんな場所か巡り、そこで感じた華やかな活気と親しみやすさを込めた、楽しげなイラストを描きました。このタイルを通して、大阪のことを思い出してもらえたら嬉しいです。

＜プロフィール＞

大阪出身のイラストレーター。 書籍の挿絵を描いたり、各地で展示をおこなっています。 また「とりもち」というキャラクターを描いてグッズを制作しています。 たこ焼きはふわトロ派です。

■滋賀県

日本一大きな湖を中心に、豊かな自然と穏やかな暮らしが広がる滋賀県。水辺の風景や城下町に残る歴史の面影、土地に根づいた焼き物や食文化が、日常の中に息づいています。ゆっくりと歩きながら、滋賀ならではの風景を感じながら巡りたくなる場所です。

滋賀県 彦根城滋賀県 琵琶湖滋賀県 信楽焼たぬき

滋賀県 ご当地クリエイター

青井ケイコ

日本一大きなびわ湖をはじめ、信楽焼のたぬきや春の彦根城をモチーフに制作しました。漢字を使ったオリジナルフォントも作ったり、制作の時間はとても楽しいものになりました。他府県や海外の方々にとって、滋賀を知るきっかけになれば嬉しいです。ぜひ、滋賀へ遊びにいらしてくださいね～

＜プロフィール＞

滋賀県在住。遊び心のある楽しいイラスト描いています。幼児、子供向けの教材、絵本の挿絵や広告、企業カレンダーなどを中心に活動しています。最近は滋賀の街歩きを楽しみながら、スケッチ風のイラストをSNSで発信するほか、海外の街歩きスケッチも自身のWebサイトで紹介しています。

■兵庫県

海と山、街と温泉地まで、多彩な表情をあわせ持つ兵庫県。港町の洗練された風景から、歴史ある温泉街、自然に囲まれた里山まで、歩く場所ごとに異なる空気に出会えます。ひとつの旅の中で、さまざまな魅力を巡れるのも、兵庫ならではの魅力です。

兵庫県 姫路城兵庫県 港町神戸兵庫県 明石焼き

兵庫県 ご当地クリエイター

伊東ユウスケ

大好きな地元・兵庫県の名所や名産品をモチーフにしたお土産になるということで、楽しく描かせていただきました。表現が難しい部分もありましたが、最終的には良い形に仕上げることができたと思います。兵庫を訪れた際には、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。

＜プロフィール＞

神戸市在住イラストレーター。東京でのキャラクターデザイン製作会社にてイラストレーターとして勤務後、フリーランスとして活動。広告、書籍、教材、WEB、ゲームなどの媒体でイラスト製作、キャラクターデザイン、グラフィックデザイン、など幅広く手掛け、クライアントワーク以外にも、催事・マルシェなどにて似顔絵やオリジナルグッズ物販での参加、ライブペインティング等も行っております。

■奈良県

長い時間をかけて積み重ねられてきた歴史が、今も日常の風景に溶け込んでいる奈良県。古代から受け継がれてきた寺社や史跡、ゆったりとした町並みが、この地ならではの落ち着いた空気をつくっています。時間の奥行きを感じられる、心を整えるような旅ができる場所です。

奈良県 浮見堂奈良県 大仏様奈良県 鹿の散歩道

奈良県 ご当地クリエイター

アツダマツシ

ペノンの担当者の方と楽しくアイデアを出しながら、制作する案を決めていきました。普段のお仕事では、ある程度描くものが決まってることが多いため、とても新鮮な体験でした。この作品を通して、多くの方に奈良の魅力を感じていただけたら嬉しいです。

＜プロフィール＞

奈良県出身。大阪芸術大学デザイン学科卒業。大阪市内の制作会社にてデザイナーとして勤務した後、2019年よりフリーのイラストレーターとして独立。WEBや書籍、ポスターなど幅広い媒体にイラストを提供。人物イラストを中心にシンプルで分かりやすい表現を心がけています。

■和歌山県

深い森と海に抱かれた自然の中で、多彩な魅力に出会える和歌山県。古くから人々が歩みを重ねてきた巡礼の道、動物たちとふれあえるにぎやかな場所、山の斜面に広がるみかん畑の風景。自然と人の営みがほどよく重なり合い、訪れるたびに違った表情を見せてくれる場所です。

和歌山県 熊野古道和歌山県 アドベンチャーワールド和歌山県 みかん畑

和歌山県 ご当地クリエイター

ニシダミク

今回の制作を通して、和歌山は自然の恩恵を受けた緑豊かな場所だなと、あらためて感じました。そんな和歌山の素敵な文化や景色が、これからも大切に受け継がれていくよう、思いを込めて描きました。

＜プロフィール＞

和歌山在住のイラストレーター。結婚出産を経て、2022年からフリーのイラストレーターとして活動開始。 三人の子を持つ母として、人生の目標は「家事・育児・仕事をバランスよく、家族と笑顔で暮らすこと」 デフォルメされたゆるくやさしいタッチのイラストで、暮らし関連を中心に健康やビジネス等のジャンルで読者のくらしに寄り添うお手伝いをしております。

地域共創型の新しい仕組みのおみやげ『旅するマグネット』

１. 日本の全国各地で活躍する「ご当地クリエイター」を起用

観光ガイドに紹介されている定番の観光コンテンツだけでなく「ご当地クリエイター」だからこそ知っている、その地域ならではのローカル文化を伝えるイラストを積極的に取り入れています。新たな発見や驚きがあり、自然と会話が生まれるようなシーンを意識してデザインしています。

2. イラストをスペインタイルに焼き起こし、PENON独自技術でマグネットへ加工

ご当地クリエイターが描いたイラストをもとに、宮城県女川町の「みなとまちセラミカ工房」が15cm角のスペインタイルを制作、そのタイルをスキャンしてPENON独自のプリント技術で立体化するという3段階の工程を経て、スペインタイルの特徴を活かした『旅するマグネット』を仕上げています。

3. 美濃焼の廃材を使ったサステナブル素材

『旅するマグネット』は、日本三大陶磁器として名高い美濃焼の廃材をアップサイクルしたタイルを使用しており、限られた資源を無駄なく使うための工夫から生まれたサステナブルな素材でできています。商品のパッケージは再生紙でできており、プラスチックの包装材は一切使用しておりません。また、店頭の什器にもリサイクルした木材を使用し、環境に配慮した取り組みを徹底しています。

