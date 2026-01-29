【JAF山口】山口県内の″海・山の幸や温泉、絶景″を巡る「2026 山口県24駅 道の駅ドライブスタンプラリー」開催中！
JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）山口支部（支部長 大原敏之）は、1月5日（月）から開催されている「2026 山口県 道の駅24駅ドライブスタンプラリー」（主催：山口県 道の駅交流会）の実施に協力しています。
山口県内の道の駅を巡るドライブスタンプラリーは今回で4回目となる人気の企画です。
山口県は、海と山に囲まれた美しい自然に恵まれ、多彩な観光スポットが点在する地域です。本企画をきっかけに、個性豊かな道の駅を巡りながら、その魅力を存分に感じていただくことを目的としています。
詳細・申込はこちら :
https://jaf.link/4pWwf27
【山口県道の駅ドライブスタンプラリーのここがポイント！】
１ 参加に必要なのはスマートフォンだけ！
※画像はイメージです
インストールも不要！
各道の駅に設置されたPOPやポスターに掲載されている二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで、デジタルスタンプを獲得することができます。
また、JAF会員でなくても無料で参加できるため、どなたでも気軽に楽しむことが可能です。
２ 77名に豪華な特典が当たるチャンス！
スタンプを集めた数に応じて、地域の特産品等が抽選で総勢77名に当たるプレゼント企画をご用意しています。
スタンプの取得数が多いほどプレゼント内容も豪華になるため、県内各地を巡りながら多くのスタンプを集める楽しみも広がります。
※画像はイメージです、実際の特典は金額や道の駅によって異なります
３ 魅力的なスタンプポイント！
※写真は「道の駅阿武町」のようす
山口の魅力があふれる道の駅！
＜道の駅の一部をご紹介♪＞
〇温泉が人気な道の駅：願成就温泉、蛍街道西ノ市 等
〇海鮮が魅力な道の駅：萩しーまーと、センザキッチン 等
〇絶景を楽しめる道の駅：北浦街道ほうほく、サザンセトとうわ 等
県内には魅力満点な道の駅がまだまだあります。詳しくは「詳細を見る」ボタンからご覧いただけます。
【開催概要】
【開催期間】
2026年1月5日（月）～3月22日（日）
【プレゼント内容】
道の駅の特産品や商品券 計77名
【プレゼント応募条件】6個以上のスタンプ取得
【主催】山口県 道の駅交流会
【協力】JAF山口支部
【申込方法】
下記URLもしくは「詳細を見る」ボタンから
https://jaf.link/4pWwf27
