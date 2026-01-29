香りで″10分のマインドフルネス″を。老山白檀を使った短時間設計のお香ブランド「kugiri」が始動。

kugiri TOKYO

日々の仕事や家事に追われ、気持ちを切り替える時間が取りづらい日常の中で、短時間でも心を切り替えられる習慣への関心が高まっています。

kugiri TOKYO（所在地：東京都港区、代表：今井 章嗣）は、新ブランド「kugiri」をローンチし、プロダクトの第一弾として老山白檀を主原料にしたお香『Modern Sandalwood』を2026年1月29日（木）に発売します。

“香りで、心に区切りを。”をコンセプトに、約10分で切り替えられる短時間設計と、煙を抑えたミニマル仕様を両立。現代の住空間やワークシーンになじむ日本製のお香です。

公式サイト（https://kugiri.tokyo）で販売します。

ブランドローンチに至る背景

kugiriは、毎日のやることが途切れない生活の中で、短く落ち着ける時間をつくるために生まれました。10分だけお香に火をつけて深呼吸すると、頭が静まり、また前に進む気持ちになれる--その体験を誰でも続けやすい形にするため、老山白檀を主原料に、煙を控えめに、1本約10分で仕立てています。

製品特徴『Modern Sandalwood』

ラインナップ・価格

- 希少な老山白檀を主原料に使用評価の高いインド産白檀の中でも希少とされる老山白檀を配合。爽やかな甘さと澄んだ余韻が特徴です。強い香料で印象を作るのではなく、自然な余韻で空間を整えるため、香木の質感が出る老山白檀にこだわりました。- 現代の空間に馴染む設計日常使いしやすいよう煙は控えめ。漢薬やオイルは最小限にし、香木本来の香りを活かしました。在宅ワークや集合住宅など、香りと煙に気を遣う環境でも使えるよう、煙量と香り立ちを最小限に抑えています。- 約10分で気持ちを”区切る”1本あたりの燃焼目安は約10分。朝の始まり、仕事の小休憩、就寝前のリセットなど、短い時間でも切り替えを後押しします。まとまった時間が取れない日でも、スイッチを入れ直す“儀式”を持てるよう、短時間で完結する仕様です。Modern Sandalwood：25本入り / \2,400(税込)

Modern Sandalwood（巾着付きセット）：25本入り＋巾着 / \2,900(税込)

送料：国内一律\300 / \４,800以上で送料無料

販売：公式サイト（https://kugiri.tokyo）

※日本国内製造

今後の展望

今後は、新しい香り、お香立て、パロサント、ポプリなど香りアイテムを順次拡大予定です。

ブランドストーリー

ブランドロゴkugiri TOKYO 代表コメント

kugiriは、私自身が思うようにいかない日が続いた時期に、「お香×マインドフルネスの10分を持つと、また明日に向かう気持ちの区切りが出来た」--そんな体験から生まれています。

お香を手元に置いて深呼吸できるように、煙の量は控えめに。また、香木本来の自然な香りでリラックスいただけるようオイルは抑えた調香にしています。

朝の作業前や寝る前に使いやすく、強く残らない静かな甘さが部屋に馴染みます。

このブランドを通して、私と同じような挑戦の途中にいる人が、もう一歩を踏み出すために、小さな区切りを提供していきたいと思っています。

※写真に使用しているお香立て・小物はイメージです。商品には含まれません。

kugiri TOKYO概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176216/table/1_1_ff227e8d381304d3d8458dd86378b6e7.jpg?v=202601291051 ]