TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』× 江戸ワンダーランド日光江戸村特別コラボイベントが2026年2月21日（土）より開催決定！

江戸ワンダーランド日光江戸村（株式会社時代村、所在地：栃木県日光市）では、2026年1月より放送中のTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』との特別コラボイベントを、2026年2月21日（土）から5月31日（日）までの期間限定で開催いたします。

(C)今村翔吾/祥伝社/ぼろ鳶組一同

リアルな江戸情緒が広がる町並みに、作品の魅力を体感できるコンテンツが多数登場します。今回の目玉として、お子様に人気の「江戸職業体験」に、新たに「火消職業体験」が加わります。ぼろ鳶組の一員となり、江戸の町を守る火消の仕事に挑戦できるほか、江戸の町を巡るスタンプラリーや公式グッズ販売など、アニメの世界観と江戸文化が融合した特別な体験をお届けします。

■開催概要

タイトル：火喰鳥 羽州ぼろ鳶組 × 江戸ワンダーランド日光江戸村

開催期間：2026年2月21日（土）～5月31日（日）

※「火消職業体験」は3月1日（日）より開始いたします。

開催場所：江戸ワンダーランド日光江戸村

■主なイベント内容

1. 江戸職業体験「火消体験」

「めざせ、江戸のヒーロー！君も今日からぼろ鳶組の一員だ」。

衣装を着用し、その役割や技術を楽しく学べる体験プログラムです。訓練を修了したお子様には、アニメキャラクター入りの認定証を授与いたします。

対象： 5歳～12歳限定

所要時間：30分（1日2回開催）

定員：各回20名

参加費：無料

2. スタンプラリー「ぼろ鳶組入隊試験」

「全6か所制覇で入隊認定！松永源吾の一枚を完成させよう」。

江戸の町に設置された等身大キャラクターパネルを巡り、スタンプを集める参加型コンテンツです。すべてのスタンプが揃うと、主人公・松永源吾の絵柄が完成し、そのままポストカードとしてお持ち帰りいただけます。

配布場所：特設ブース「火喰鳥詰所」（駕籠屋）

参加費：無料

3. 展示ブース「火喰鳥詰所」

特設ブースでは「火消とは何か」の解説や、TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』の世界観を紹介するパネル展示を行います。イベントの見どころ案内も行いますので、散策の起点としてお立ち寄りください。

会場：駕籠屋

4. 火喰鳥グッズストア in 江戸ワンダーランド

公式グッズを販売いたします。

お子様から大人まで楽しめる、お土産や記念にぴったりのラインナップを揃えています。

会場： 恵比寿屋（入口関所前）

※イベント参加には別途、江戸ワンダーランド日光江戸村の入場料が必要です。

■TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』について

今村翔吾氏による人気歴史小説シリーズの第一作「火喰鳥」（祥伝社）を原作としたTVアニメ作品。2026年１月より放送中。

江戸を舞台に、個性豊かな火消たちが己の誇りと命を懸けて火災に立ち向かう熱き群像劇が描かれます。

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

・公式HP：https://hikuidori-project.com/(https://hikuidori-project.com/)

・公式X：https://x.com/hikuidori_pj(https://x.com/hikuidori_pj) （@hikuidori_pj）

・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶

■江戸ワンダーランド日光江戸村について

栃木県日光市に位置する、江戸時代の文化や生活をリアルに再現したカルチャーパーク。広大な敷地に広がる町並みの中で、忍者ショーや職業体験、江戸人変身体験などを通じて、生きた江戸文化を体感できます。