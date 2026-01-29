【豊洲・米三角】大好評「地元割」キャンペーンが「渋谷区」へ拡大！対象ドリンクがずーっと半額！第7弾は若者文化の発信地と市場をつなぐ！都内全7区の在住・在勤者の方が一緒なら同伴の10名様までが対象に！

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

日本一の中央卸売市場の食のテーマパークである【豊洲 千客万来】内にあるSAKEペアリング酒場「米三角」（所在地：東京都江東区、運営：株式会社浜友E.F. 代表取締役：大石恵司）は、これまで実施してきた「地元割キャンペーン」の第7弾として、江東区・中央区・港区・千代田区・品川区・台東区に続き、渋谷区を新たに対象エリアに加えて「東京地元割」の輪を広げます。



米三角では、豊洲市場の台所であるこの場所から、東京の食体験をより豊かに、より身近にするべく「東京23区地元割拡大計画」を推進しております。その第7弾として、若者文化とトレンドの最先端を行く「渋谷区」を新たに対象エリアに追加いたしました。

多くのIT企業やスタートアップが集結し、常に新しいカルチャーが生まれる街・渋谷。そんなエネルギー溢れる渋谷エリアにお住まい・お勤めの皆様に、少し足を伸ばして豊洲の「湾岸エリアならではの開放的なロケーション」と、市場直結ならではの「本物の食体験」を高コスパで味わっていただきたい。

2月はバレンタインデーや冬のイベントやデートなど、大切な誰かと過ごす機会が増える季節です。 是非この機会に「豊洲で市場グルメを楽しむ」という大人の贅沢を味わってみるのはいかがでしょうか？ SNSで話題の「こぼれ海鮮おむすび」をはじめ、視覚でも味覚でも楽しめるメニューの数々が、皆様の会話を弾ませます。 今後も東京23区全域へ拡大し、東京の東と西を食の楽しみでつなぐ架け橋として、より多くの方に豊洲の魅力を届けてまいります。

2月1日より江東区・中央区・港区・千代田区・品川区・台東区に加え渋谷区も仲間入り！

■日本テレビ『DayDay.』でも話題に！誰もが損をしない「地元優遇」のカタチ

先日、日本テレビ『DayDay.』にて当店の取り組みを取り上げていただき、大きな反響をいただきました。 昨今、インバウンド価格（二重価格）が議論となっておりますが、米三角のスタンスは明確です。観光客の方への価格を高く設定するものではなく、「通常価格自体を高コスパに設定した上で、地元の方をさらに優遇する」のが、この地元割です。

誰かが不利益を被るのではなく、日頃支えてくださる地元の方へ感謝を還元する仕組みであり、「地元に愛される店づくりが、結果としてすべてのお客様の満足につながる」という理念を一貫して掲げております。 すべての皆様に誠実な価格と品質を提供する米三角の心意気を、ぜひ体験してください。

ハッピーアワーとしては破格ロングラン！OPEN～CLOSE時間に対象ドリンクが50％オフとなります。

【キャンペーン概要】

・期間：2月1日（日）～

・時間：営業時間中（10:00～21：00）いつでも適用

（フードラスト20：00 ドリンクラスト20：30）

・内容：対象ドリンク50％OFF（※お一人様につきフード一品のご注文が必要）

・対象：江東区・中央区・港区・千代田区・品川区・台東区・渋谷区在住または区内勤務の方（身分証または名刺のご提示）および同伴者（最大10名様まで）

※宴会コース飲み放題は除く

■豊洲市場直送の海鮮×SAKEの極上ペアリング

米三角は、Googleマップ口コミ評価4.5を誇る人気店。豊洲市場から仕入れる新鮮な海鮮と、全国各地の日本酒やクラフト酒、オリジナルサワーとのペアリングが楽しめます。

またこの夏グランドメニューのリニューアルで加わった揚げたての天ぷらなど、SAKEに合う「旨味」「発酵」「熟成」をテーマにしたこだわりの料理を提供しています。

キャンペーン期間中は、通常価格660円の厳選日本酒が330円、生レモンサワー540円→270円、本格焼酎「鳥飼」660円→330円など、通常ハッピーアワーでは味わえないラインナップが破格で登場します。

バリエーション豊かなサワー各種海鮮に合う日本酒を数多くご用意

■店長・鈴木 よりメッセージ

「地元割キャンペーンもついに第7弾！今回は日本のトレンドの発信地である『渋谷区』の皆様をお迎えできることに、スタッフ一同ワクワクしております！渋谷と豊洲。電車を乗り継いで少し足を伸ばせば、そこはもう都心の喧騒を忘れる別世界。いつもの街を離れ、海風を感じながら市場グルメを味わう。そんな『プチ贅沢ショートトリップ』として、これ以上ないロケーションだと自負しております。2月といえばバレンタイン。今年は『とびきり旨い魚と日本酒で乾杯』なんて粋なデートや女子会はいかがでしょうか？ 当店自慢のペアリングは、普段あまり日本酒に馴染みのない方からも『イメージが変わった！』と大変ご好評いただいています。 渋谷の皆様にも市場直送の海鮮とSAKEのペアリングが生み出す“ちょっとした非日常”を、仕事帰りや週末の寄り道で気軽に楽しんでいただけたらこれほど嬉しいことはありません。 もちろん、第1弾～第6弾の対象区（江東・中央・港・千代田・品川・台東）の皆様も引き続き対象です！ 同僚の方、ご友人、パートナー...大切な方を誘って、最大10名様まで使えるこの地元割キャンペーンで、豊洲の夜を心ゆくまでお楽しみください。」

■米三角の想い

SAKEペアリング酒場「米三角」は、東京の新しい食のテーマパーク千客万来内でも比較的リーズナブルに海鮮・くずし割烹料理・日本酒などが楽しめるお店です。

日本が誇る食文化「米」の価値を豊洲の地から広めたい、米から生まれた「SAKE」を主軸に据えながら、「おにぎり」「発酵」「熟成」を繋ぐ『米三角』をぜひご堪能ください。

■店舗詳細

SAKEペアリング酒場「米三角」豊洲 千客万来２F一番人気！本日のこぼれ海鮮おむすび～麹醤油と共に～980円【税込】[表: https://prtimes.jp/data/corp/96384/table/289_1_47d41fa350f005169b79ac26a0081c9e.jpg?v=202601291051 ]