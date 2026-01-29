物語もいよいよ後半へ。主な出演者＆ドラマの見どころ満載の『NHKドラマ・ガイド　連続テレビ小説　ばけばけ Part2』が1月29日発売

この世はうらめしい。けど、すばらしい。「怪談」を愛したトキとヘブンの物語

株式会社ＮＨＫ出版NHK出版『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part2』1月29日発売

松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く、人気沸騰中の連続テレビ小説「ばけばけ」。ともに「怪談」を愛し、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語です。

『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part2』（1月29日発売、NHK出版刊）では、高石あかり×トミー・バストウの巻頭対談（写真・川島小鳥）、吉沢亮や熊本編キャストをはじめとする豪華出演者インタビュー、トキとヘブンの新居である武家屋敷や山橋薬舗などのセット解説、小道具などのこだわり紹介、熊本・神戸・焼津・東京のセツと八雲の足跡をたどる紀行、『怪談』の誕生にまつわるストーリー、阿佐ヶ谷姉妹が語るふじきみつ彦作品の魅力など、ドラマを楽しむための記事を豊富な写真とともに掲載しています。

【内容】

夫婦対談 高石あかり×トミー・バストウ

主な登場人物関係図

ハイライトグラビア

出演者紹介（掲載順）

高石あかり／トミー・バストウ／吉沢 亮／岡部たかし／池脇千鶴／北川景子／板垣李光人／円井わん／濱 正悟／さとうほなみ／柄本時生／佐野史郎／小日向文世 ほか

〈熊本編〉夏目透羽／蓮佛美沙子 ほか

「ばけばけ」の美術世界 高見縄手の家／山橋薬舗／山橋西洋料理店／白鳥倶楽部

セツと八雲の足跡をたどって――熊本・神戸・焼津・東京

八雲と怪談 八雲の主な著作／再話文学とセツの貢献／「怪談」を味わう／八雲と西田千太郎

阿佐ヶ谷姉妹とおしゃべり ふじきみつ彦作品の魅力

制作者からのメッセージ プロデューサー・田島彰洋／演出・泉並敬眞

あらすじ 第14週～第23週

読者プレゼント

◆商品情報

NHK出版刊『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part2』より目次NHK出版刊『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part2』より「『ばけばけ』の美術世界」『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part2』

『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part2』

作：ふじきみつ彦／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版

出版社：NHK出版

発売日：2026年1月29日

定価：1,430円（税込）

判型：A4変型判並製

ページ数：116ページ（内カラー84ページ）

ISBN：978-4-14-923615-5

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069236152026.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149236151

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18460999/

◆関連書籍連続テレビ小説「ばけばけ」の前半を徹底ガイド『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part1』

『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part1』

作：ふじきみつ彦／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版

出版社：NHK出版

発売日：2025年9月22日

定価：1,430円（税込）

判型：A4変型判並製

ページ数：128ページ（内カラー96ページ）

ISBN：978-4-14-923614-8

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069236142025.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149236143

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18321613/

小泉八雲・セツ夫妻の生涯とゆかりの地、そして八雲文学の魅力がこの1冊で！『ドラマ人物伝 小泉八雲とセツ 「怪談」が結んだ運命のふたり』

『ドラマ人物伝 小泉八雲とセツ 「怪談」が結んだ運命のふたり』

編：NHK出版

出版社：NHK出版

発売日：2025年9月22日

定価：1,320円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：96ページ（内カラー16ページ）

ISBN：978-4-14-407335-9

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073352025.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4144073351

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18321483/

2人の宿縁の出会いと、文学作品に結実するまでをドラマチックに描く『ヘルンとセツ』

『ヘルンとセツ』

著者：田渕久美子

出版社：NHK出版

発売日：2022年8月30日

定価：1,870円（税込）

判型：四六判上製

ページ数：320ページ

ISBN：978-4-14-005728-5

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057282022.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057289/

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/17200996/

八雲の目を通して、近代日本の歩みの意味を考える『NHK「100分de名著」ブックス 小泉八雲 日本の面影』

『NHK「100分de名著」ブックス 小泉八雲 日本の面影』

著者：池田雅之

出版社：NHK出版

発売日：2016年11月25日

定価：1,100円（税込）

判型：四六判並製

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-14-081709-4

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000817092016.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140817097

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/14571853/

小泉八雲の怪談・奇談を高校レベルの英語で味わう『音声DL BOOK Enjoy Simple English Readers Japanese Ghost Stories from Lafcadio Hearn 小泉八雲が愛した日本の怪談』

『音声DL BOOK Enjoy Simple English Readers

Japanese Ghost Stories from Lafcadio Hearn

小泉八雲が愛した日本の怪談』

監修：Daniel Stewart／編：NHK

出版社：NHK出版

発売日：2025年10月14日

定価：1,540円（税込）

判型：A5変型判並製

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-14-213436-6

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134362025.html

Amazon→http://www.amazon.co.jp/dp/4142134361

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18355356/