フォロワー40万人を誇る気鋭の大人気イラストレーター・ふわり、待望の初画集発行＆記念イベント開催！
株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、『ふわり Art Collection』を2026年2月27日に発売します。
『ふわり Art Collection』2026年2月27日発売
本書では、描き下ろしイラストをはじめ、2018年からのオリジナル作品を多数収録。『ホロライブ』『Re:ゼロから始める異世界生活』などの版権作品に加え、『ブルーアーカイブ』のファンアートも掲載。
巻末には、カバーイラストのメイキングや、イラストレーターとしての活動の経緯、制作時のこだわりについて語ったインタビューも収録します。
さらに、本書の発売を記念し、2月13日（金）よりTSUTAYA BOOKSTORE下北沢にて『ふわりArt Collection』発売記念イラスト展を開催いたします。
『ふわり Art Collection』発売記念イラスト展
TSUTAYA BOOKSTORE下北沢内（シモツタ） 3Fスペース
2026年2月13日（金）～2月23日（月・祝） ※画集の発売は2月14日（土）からになります。
URL：https://www.acgateway.com/ex_fuwari/
著者プロフィールふわり
オンライン学習サービス「Fast campus」でイラスト講座を担当するほか、ホロライブをはじめとするVTuber のグッズ制作やゲームのコラボイラストを手がけるなど、多方面で活躍している。
爽やかな色使いと魅力的な構図を通じ、キャラクターの際立つ可愛らしさを描き出す。
X:@dnwls3010
【書籍仕様】
タイトル：ふわり Art Collection
著者：ふわり
発売日：2026年2月27日全国発売
判型：B5変型判・160頁
定価：本体2,600円＋税
出版元：株式会社玄光社
ISBN：978-4768331224
Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/476833122X
【会社概要】
商号 : 株式会社玄光社
所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5
設立 : 1931年
事業内容 : 出版
URL : https://www.genkosha.co.jp/