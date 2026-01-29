フォロワー40万人を誇る気鋭の大人気イラストレーター・ふわり、待望の初画集発行＆記念イベント開催！

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、『ふわり Art Collection』を2026年2月27日に発売します。

『ふわり Art Collection』2026年2月27日発売

本書では、描き下ろしイラストをはじめ、2018年からのオリジナル作品を多数収録。『ホロライブ』『Re:ゼロから始める異世界生活』などの版権作品に加え、『ブルーアーカイブ』のファンアートも掲載。

巻末には、カバーイラストのメイキングや、イラストレーターとしての活動の経緯、制作時のこだわりについて語ったインタビューも収録します。

さらに、本書の発売を記念し、2月13日（金）よりTSUTAYA BOOKSTORE下北沢にて『ふわりArt Collection』発売記念イラスト展を開催いたします。

『ふわり Art Collection』発売記念イラスト展

TSUTAYA BOOKSTORE下北沢内（シモツタ） 3Fスペース

2026年2月13日（金）～2月23日（月・祝） ※画集の発売は2月14日（土）からになります。

URL：https://www.acgateway.com/ex_fuwari/

著者プロフィール

ふわり

オンライン学習サービス「Fast campus」でイラスト講座を担当するほか、ホロライブをはじめとするVTuber のグッズ制作やゲームのコラボイラストを手がけるなど、多方面で活躍している。

爽やかな色使いと魅力的な構図を通じ、キャラクターの際立つ可愛らしさを描き出す。

X:@dnwls3010

【書籍仕様】

タイトル：ふわり Art Collection

著者：ふわり

発売日：2026年2月27日全国発売

判型：B5変型判・160頁

定価：本体2,600円＋税

出版元：株式会社玄光社

ISBN：978-4768331224

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/476833122X

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/