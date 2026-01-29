情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得

Beyondge株式会社

Beyondge株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野上隆徳、以下当社）は、経営コンサルティング、M&A、資金調達、採用支援を組み合わせた独自のスタートアップの投資・バリューアップ及び大企業向けグロースハック支援を展開しております。これらの事業においては、お客様の経営戦略や個人情報など、極めて機密性の高い情報を取り扱うため、かねてより厳格な情報管理体制を構築してきました。

この度、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得したことにより、当社の情報セキュリティ管理体制が国際標準に適合していることが客観的に証明されました 。今後も、お客様およびパートナー企業様からより一層の信頼をいただけるよう、情報セキュリティの維持・向上に努めてまいります。

■ 認証内容

■Beyondge株式会社について

- 組織名： Beyondge株式会社- 認証規格： ISO/IEC 27001:2022- 登録番号： JP26/0000002

Beyondge株式会社は、「あたらしい世界のその先へ」をビジョンに掲げ、スタートアップの創出・育成・イグジット支援と、大企業のグロースハックを強みとするイノベーションスタジオです。事業、採用、投資、M&A、テクノロジーの5つの領域から、顧客の変化を促し、非連続な成長を実現することに挑戦しています。

会社名 ：Beyondge株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 野上 隆徳

URL ：https://www.beyondge.com/

所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-1-3アミーホール

事業内容 ：スタートアップの創出・育成及び大企業のグロースハック