株式会社One Acre Short Drama制作のショートドラマ『TTM』の映像化効果で原作Webtoonの月間売上が2.5倍！コミックのリブート施策として効果大！

株式会社One Acre Short Drama

本作はHykeComicの原作コミックを実写化したもので、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて配信されています。その人気は非常に高く、2025年8月の配信開始から首位を取り続けています。

■ 原作紹介

会社倒産で無職になったアラサー女子・麻美と、超イケメンでありながら性格の悪い大学生・深也が、一つ屋根の下、言い合いから始まるのは“ムラムラ禁止ゲーム”！

プライドを賭けた爆笑＆ドキドキのスタンダップラブコメディとなっています。

■ 「映像化→原作購読」の好循環。売上は約2.5倍へ

本作は配信開始からDMMショート内での首位を取り続けていますが、そのヒットは映像内だけに留まらず、原作であるWebtoon（縦読みマンガ）への波及効果が顕著に見られました。

- 原作プラットフォーム： HykeComic（ハイコミック）- 売上成長率： 2.5倍

ショートドラマを入口として、「続きが気になる」「原作の世界観をより深く知りたい」という視聴者が原作Webtoonへ流入したことで、IP全体の収益性が劇的に向上しました。

これは、弊社One Acre Short Dramaが提唱する「高品質なショートドラマによるIPの価値最大化」を実証するモデルケースとなりました。

また、株式会社OneAcreShortDramaは広告としてのショートドラマの制作でもマーケットインに制作をして効果を出しており、作品型でも広告型でもショートドラマでの成果を出しています。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000158170.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000158170.html)

■ 『TTM（たったら負け）』縦型ショートドラマ作品概要

◇配信先

DMM TV「DMMショート」

→視聴ページはこちら(https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=nIklBb0J&lurl=https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=gfkw9ar3v5stxz83bvabgjpbg)（7話まで無料)

◇ 製作著作：DMMショート

- 企画・制作：One Acre Short Drama- 原作：望 公太- 出版社：HykeComic- 監督：小林 聖- 主なキャスト：小野 六花・高橋 真佳把・メイリ・新井 萌花・福室 莉音・比留川 マイ・荒木 みさ・中谷 水嶺・竹橋 道子・ゆぶねひろき

◇ 原作：HykeComic『たったら負け』

▪️DMMショートについて

DMMショートは、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービスです。月額550円（税込※）のDMMプレミアム会員に登録することで、ショートドラマを見放題でお楽しみいただけます。毎週新作が追加され、年間ではオリジナルの約40作品を含む約100作品・3,000話（予定）のショートドラマコンテンツを配信予定です。また、DMM TVで配信するアニメやドラマ、バラエティなどの見放題対象コンテンツも同様にご視聴いただけます。

※App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

▪️ 原作コミック『TTM（たったら負け）』

◇原作コミックはこちらから（3話無料）：https://hykecomic.com/titles/ttm（たったら負け）/(https://hykecomic.com/titles/ttm%EF%BC%88%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E8%B2%A0%E3%81%91%EF%BC%89/)

◇作品情報

- 原作・脚本：望 公太- 作画：ろため- 担当編集：宮崎 美佑- ディレクション・プロデュース：山田 凌央

◇コピーライト表記：「TTM（たったら負け）」(C)︎望 公太/HykeComic

▪️ 各社概要

株式会社One Acre Short Drama

1エーカーは4000平方メートル。広い地球、世の中すべての人に喜びや感動を与えることは難しいかもしれません。ただ、私たちの1エーカー（One Acre）内にいる、ユーザーや協業先など関係のある皆様には喜びや感動を与える存在でいることをミッションに掲げています。

脚本から編集まで一気通貫で「売れる」コンセプトから「話題になる」キャスティング、「見たくなる」編集までオールインクルーシブでショートドラマのプロデュース、制作を行います。

HykeComic

HykeComic（ハイクコミック）は縦読みフルカラーマンガに特化したグローバルプラットフォームです。

全作品スマホナイズされた縦読みフルカラーマンガを中心に掲載しグローバル配信アプリとして、世界中に国産のマンガを届けていきます。

