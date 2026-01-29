【オービカ モッツァレラバー】　バレンタインに贈る、イタリア伝統菓子「ズコット」

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿/代表取締役社長 河野 博明］が運営するオービカ モッツァレラバー（以下、 オービカ）は、2月6日(金)～14日(土)、バレンタイン限定スイーツ「ズコット チョコとナッツ、マスカルポーネのセミフレッド」を販売いたします。

フィレンツェ伝統の味わいを、この季節だけの特別仕様で

イタリア・フィレンツェの伝統菓子「ズコット」。ドーム型の美しいセミフレッドケーキは、なめらかな口どけと深い味わいが特徴です。本商品は、芳醇なカカオと香ばしいナッツ、濃厚なマスカルポーネチーズを贅沢に組み合わせた、バレンタインシーズンにぴったりの逸品です。大切な方へのギフトや、ご自身へのご褒美としてもお楽しみいただけます。

商品名

ZUCCOTTO Chocolate, Nuts & Mascarpone Semifreddo

ズコット チョコとナッツ、マスカルポーネのセミフレッド

販売期間

2026年2月6日（金）～2月14日（土）

販売価格

1,500円（税込）

オービカ モッツァレラバーとは

イタリアから冷蔵空輸されるカンパーニャ地方の水牛ミルクを100％使用したフレッシュモッツァレラチーズを気軽に楽しめる、日本初のモッツァレラバーです。(※1)

2004年、イタリアのローマにオープンし、現在はイタリア国内に10店舗、ロンドンに1店舗、フランスに1店舗、アメリカに1店舗展開し、ワールドワイドなお客様から支持を得ています。日本では2008年11月28日、 六本木ヒルズに1号店をオープンし、その後、横浜、大阪の梅田、高輪、そして2020年に西新宿店が加わり計5店舗を展開しています。オービカではイートイン営業だけでなく、テイクアウトやデリバリーもご利用いただけます。

また、2020年7月よりオンライン販売をスタートし、2021年4月1日にはオンライン販売を軸にした公式サイトへフルリニューアルしました。公式サイトでは、店舗で人気の商品、トラディショナル ラザニア、トリュフのピッツァ タルトゥーフォ、トラディショナル ティラミスなどを販売しています。普段使いとしてはもちろん、ギフトとしてのご利用にも最適です。

公式サイト https://obica.jp/(https://obica.jp/)

※1 オービカモッツァレラバーのフランチャイズ本部(イタリア)を日本で契約しているのは当社のみです

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外101店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

