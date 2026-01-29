クレドホールディングス、Penske Media Corporation（ペンスキー メディア コーポレーション）から世界的富裕層メディア「ロブ・レポート」の国内ライセンス取得

クレドホールディングス株式会社

総合ホスピタリティ企業のクレドホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：白井浩一）は、米国Penske Media Corporation（ペンスキー・メディア・コーポレーション）と契約し、世界を代表する富裕層向けメディア「ロブ・レポート」の日本版、「ロブ・レポート・ジャパン」のライセンスを2025年12月31日に取得しました。

世界を代表する富裕層向けメディア「ロブ・レポート」

「ロブ・レポート」は、世界を代表する富裕層向けライフスタイルマガジンです。ロールス・ロイス・オーナーズ・クラブ会員のためのニュースレターとして1976年に始まり、現在は18カ国で国際版が発行されています。ウェブサイトは月間2,000万PVを誇り、自動車、ヨット、ジェット機、時計、不動産、ワイン、旅行など、あらゆる分野で本物のラグジュアリーな情報を提供しています。

また、ロブ・レポートが毎年16の分野別に高品質の製品・サービスを表彰するアワード「ベスト・オブ・ザ・ベスト」は、ラグジュアリー業界の最高の指標とされています。

当社は、この「ロブ・レポート・ジャパン」のライセンス取得に伴い、「ロブ・レポート」日本版の創刊、ウェブサイト運営を開始します。メディアの運営は、ラグジュアリージャパン株式会社（本社：東京都新宿区）が行います。また、「ロブ・レポート・ジャパン」会員制サロンを、銀座にオープンすることも視野に入れています。「ロブ・レポート」がもつ世界的ラグジュアリーブランドとのネットワークにより、プレミア会員300名限定で、世界19カ国の富裕層と交流の場として提供していく予定です。

さらに、2026年秋には、日本を代表するラグジュアリー業界関係者および国内外の富裕層を招いた「Luxury Summit Japan 2026」の開催を予定しております。本サミットでは、ラグジュアリーの未来や価値創造をテーマに、ブランド、文化、投資、ホスピタリティなど多角的な視点からの議論を行うとともに、各分野を代表するNo.1を選出・表彰するアワードを実施する予定です。

また、「ロブ・レポート・ジャパン」第一号の発刊を記念し、都内の高級ホテルにてローンチパーティの開催を予定しております 。本パーティでは、約1,000名の招待を予定しており、そのうち300名については有料での参加枠を設け、読者・会員・ブランド関係者が一堂に会する、国内最大級のラグジュアリーイベントとして実施する計画です 。

※メディア創刊、会員制サロン、Luxury Summit Japan、発刊記念パーティの詳細は、追って発表いたします。

ペンスキー・メディア・コーポレーションについて

ペンスキー・メディア・コーポレーション（PMC）は、2004年に設立されたアメリカの大手メディア企業で、エンタテインメント、ファッション、音楽、ビジネスなど多岐にわたる分野で世界的に影響力を持つブランドを展開しています。

代表的なブランドには、Rolling Stone、Variety、Billboard、Deadline、The Hollywood Reporter、WWDなどがありデジタルコンテンツ、印刷物、イベント、ライセンス事業を通じて、多様な読者層や業界関係者に情報とインサイトを提供しています。

また、SXSW、LA3C、Life is Beautiful などの重要な文化イベントも所有しており、革新的なデジタル戦略でメディアの未来を牽引しジャーナリズムの質と信頼性を重視するだけでなく、リアルの業態も重視しています。本社はロサンゼルスにあり、グローバルな影響力を持つ企業として成長を続けています。

「ロブ・レポート・ジャパン」ライセンス取得の背景

当社は、世界標準のライブレストラン「Billboard Live TAIPEI」事業において、Penske Media Corporationとライセンス契約を締結しています。（2025年11月18日開業）

また、傘下に10社のグループ会社を持ち、国内外で有名ブランドと提携したホテルスパ運営、各種アワードの主催などの実績を持つことから、「ロブ・レポート・ジャパン」のライセンスを取得する運びとなりました。



＜グループ 9企業による、3つの事業＞

1、ウェルネス事業

国内約2,500の提携ホテルにセラピスト派遣、国内外で有名ブランドと提携したホテルスパ運営（庵SPA、SANATIO SPA、FAUCHON SPA、SPA by MANDARAなど）

2、ヒューマン事業

日本語学校（生徒数約2,500名）の運営、客室清掃、人材派遣

3、ホスピタリティ事業

ライブレストラン「Billboard Live TAIPEI」の運営、ホテル内レストラン「SAKURA」の運営、「SLOW ART CENTER NAGOYA」の運営、地方創生宿泊業再生事業、スタートアップイベントの開催など

世界の高級ホスピタリティ市場の売上高は、2028年には3900億ドルを超えると予測されており、日本でもラグジュアリーホテルの建設が相次ぐなど、需要が高まっています。

新たにメディアやサロンを運営することで、世界指針となる優れた情報提供の場・交流の場を提供し、日本経済の活性化にも貢献したいと考えています。

【会社概要】

社名 クレドホールディングス株式会社

代表 白井浩一

本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F

サイト https://credo-hd.com/

創業 1994 年

社員数 500 名

事業内容 グループ会社への投資およびコンサルティング事業、テクノロジー事業

ウェルネス事業、エンタテインメント事業、飲食事業、労働者派遣事業

有料職業紹介事業、ヘルスケア事業、コンサルティング事業、不動産事業

ビルメンテナンス業、教育事業、システム開発事業、産後ケア事業

メディア事業、宿泊業

グループ会社 株式会社クレドインターナショナル

株式会社プラスコーポレーション

株式会社EDGE

株式会社永興教育学園

株式会社東京新宿学園

有限会社日本語教育交流推進研究所

杏林国際語学院株式会社

株式会社ホスピタリティジャパン

株式会社ホステック

ラグジュアリージャパン株式会社