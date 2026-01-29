SNSフォロワー19万人超の住宅ブランド『neie』関東初進出。東京・自由が丘に設計室を開設。

株式会社洞口

株式会社洞口（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：緒方俊也）が展開する住宅ブランド「neie」は、2026年1月1日、初の関東進出となる新拠点「東京 自由が丘設計室」を、東京都世田谷区自由が丘に開設いたしました。

自由が丘に設計・相談拠点を設けることで、neieが大切にしてきた「居心地のよい居場所」をかたちにしていく家づくりを、関東地域においても展開していきます。

東京 自由が丘設計室ページ：https://neie.jp/atelier/tokyo/

neie公式Instagram：https://www.instagram.com/neie_architects/

neieについて

neieは、

”「ていねい」と暮らす家。”

をコンセプトに、建築士とともにつくる住まいを提案する住宅ブランドです。

素材や空間の自然な佇まいをていねいに受けとめながら、

日々の暮らしに寄り添い、住む人にとって心地よい居場所となる住まいをかたちにしています。

neieには、「営業」という職種の人がいません。

家をつくる建築士自らがお客さまと対話を重ねていき、家づくりを進めていきます。

その人らしさを掘り下げていき、こう在りたいという将来像や暮らしのイメージを共に構想していきます。

neieの家づくりは、完全自由設計です。

画一的な住まいではなく、住む人それぞれの感性や価値観、

その土地ならではの環境や風土に寄り添いながら、

時間とともに愛着が深まる「心地よい居場所」をかたちにしています。

創業から100年にわたり住まいに向き合い続けてきた背景を受け継ぎながら、

建築士としての確かな技術と、一人ひとりの暮らしにていねいに向き合う姿勢を大切にしています。

「東京 自由が丘設計室」開設の概要

東京進出に至った背景・目的

公式webサイトはこちら :https://neie.jp/
- 開設日：2026年1月1日
- 所在地：〒158-0083東京都世田谷区奥沢5-42-3 (tefu) jiyugaoka 2F
- 関東施工エリア：東京都・神奈川県・埼玉県（順次拡大予定）
- 東京 自由が丘設計室の役割：関東近郊のお客さまへ、neieの家づくりを相談できる拠点を設け、関東地域の土地や暮らしに寄り添った家づくりの提案を行うため。

neieは、愛知県・岐阜県・富山県を中心に、計8拠点の店舗を展開しています。

これまで東海・北陸地域を中心に家づくりを行う中で、

「neieで家を建てたい」というお声を全国各地から多くいただくようになりました。

また、Instagramにおいても、東京都・神奈川県在住のフォロワーが多い状況が続いており、

関東地域からの関心の高まりを日々実感してきました。

こうした背景から、より身近な場所で家づくりの相談ができる拠点として、

このたび新たに東京に支店を開設する運びとなりました。

neieの家づくりは、土地の風土や気候、街の習慣、人々の暮らし方など、

その土地にある環境と暮らしをていねいに結びつける設計を大切にしています。

東京および関東近郊での家づくりにおいても、

その土地ならではの感性を尊重しながら、地域に根ざした家づくりを行っていきます。

neieが手がける居心地のよい建築を通じて、

関東近郊にお住まいの皆さまの暮らし、そして街そのものを、より豊かなものにしていきたいと考えています。

「自由が丘」に設計室を構えた背景

東京設計室の拠点としてneieが選んだのは、「東京都 自由が丘」です。

自由が丘は、大規模な開発や派手さを追い求めるのではなく、

暮らしの質や感性、本質的な心地よさを大切に育んできた街だと考えています。

自由が丘が持つ街の中に息づく文化や歴史は、

住まいの本質に向き合い、一つひとつの空間をていねいにつくり上げてきたneieの家づくりの考え方と高い親和性があると感じています。

また、東急東横線と東急大井町線が交差する利便性の高い立地であることから、

東京都内はもちろん、横浜方面からのアクセスにも優れており、

より多くのお客さまと出会える拠点として、自由が丘への出店を決定しました。

【東京 自由が丘設計室】

住所：〒158-0083

東京都世田谷区奥沢5-42-3 (tefu) jiyugaoka 2F

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 南口徒歩2分

お問い合わせ先：052-883-8706（愛知金山設計室）※東京 自由が丘設計室へのお問い合わせは、上記番号にて承っております

営業時間：10:00～18:00

定休日：水曜・木曜（祝日は営業します）

関東エリアのイベント情報

■関東エリアの家づくり相談会（オンライン）

関東エリア（東京・神奈川・埼玉）での家づくりをご検討中の方へ向けた、オンライン個別相談会を開催します。

検討段階や、まだ具体的に決まっていない方もお気軽にご参加ください。

新築・リノベーションを問わず、建築士が敷地条件やご要望を伺いながら、一つひとつをていねいに読み解き、最適な選択肢をご提案いたします。

※本相談会は事前予約制のオンライン相談会です。ご予約後、担当者より専用URLをメールにてお送りします。

相談会詳細・予約はこちら :https://neie.jp/event/consultation/tokyo_sodankai/

neie施工事例

翠蔭の住まい木理の家溶け込む家みどりに包まれた方形の家ある池畔との暮らし◼︎ウェブマガジン『ネイエの家と暮らしのかたち。』愛らしく、小さな白い家【設計士の自邸】

neieで家を建てられたお施主さまの暮らしを紹介する記事をはじめ、neie建築士の自邸の紹介記事や、お施主さまからお寄せいただいた写真をご紹介しております。

https://kurashi.neie.jp/

WEBサイト・SNS

オフィス（設計室）

モデルハウス

会社概要

社名 ：株式会社洞口

社名 ：株式会社洞口

本社所在地：愛知県名古屋市名東区上社1-213-1

代表者 ：代表取締役 緒方 俊也

専務取締役 洞口 修二

取締役 洞口 秀俊 ・洞口 修一

創業 ：1924年2月1日（創業100年）

資本金 ： 4,500万円

事業内容 ：

・住宅事業（neie(https://neie.jp/)）

・特建事業（マンション）

・不動産事業（ルームセレクト(https://www.roomselect.jp/)）

・建設事業

グループ企業：

・株式会社グラング(https://grung.co.jp/)（不動産テック）

・株式会社ケアサポート洞口（介護事業）

従業員数 ：

・株式会社洞口 166人（正社員157人／パート9人）

・グループ企業全体 195人

（2026年1月現在）