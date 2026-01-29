東京バル、尾賀亀と資本業務提携を締結

株式会社東京バル

食品加工における大量廃棄など食に関する社会課題に取り組みながら、長きにわたって愛される食アイテムをお届けすることを目指し、商品開発を展開する株式会社東京バル（本社：茨城県つくば市、CEO：筒井宏明・Co-founder：筒井玲子、以下「東京バル」）は、株式会社尾賀亀（本社：滋賀県近江八幡市、代表取締役社長：尾賀 健太朗、以下「尾賀亀」）と資本業務提携契約を締結いたしました。

本契約を通じ、今後両社で連携し、商品開発および海外展開における更なる強化に取り組みます。

資本業務提携の背景

東京バルは、食品加工における大量廃棄、安全性など、食に関する社会課題に取り組みながら、お子様から大人まで幅広い方々に長きにわたって愛される、栄養と美味しさの両立を実現した食アイテムをNew idea、New flavorにてお届けしています。「日本の素材の魅力を世界へ発信する」をモットーに、カーボンニュートラルを実現するべく、プラントベースの食品開発を行ってきた東京バルの拠点は、2023 年に茨城に設立した「新素材加工開発LAB」にあります。東京バルは、設立以降、美味しさに対するプライドを基に、食品加工において捨てられてしまいがちな野菜の葉や皮など栄養価の高い部分×独自のノウハウを用いて、単なるアップサイクル食品の領域を超えた、植物由来のうま味を最大限引き出した、自然で美味しく、身体に良い商品を開発し、全世界に発信してまいりました。

1856年に創業した尾賀亀は、エネルギーと食品という2つの事業を展開し、人々の暮らしを支え続けてきました。「その先の豊かさをつくる」をブランドメッセージとして、江戸時代から続く老舗企業でありながら、時代に応じた新しい価値の提供を目指しています。

現在、食品事業においては、卸事業、海外事業、長期保存食（非常食）事業、洋菓子事業を展開しています。特に海外への積極展開を推進する姿勢を明確に打ち出しており、今後は、自社における食品開発を通じて、さらなる価値の創出に取り組んでいます。

このたび東京バルは、高付加価値の食品の開発、販売におけるノウハウをご期待いただき、尾賀亀と資本業務提携をするはこびとなりました。今後、東京バルは、尾賀亀との協力の下、両社で連携し、食品開発や海外進出についてより多面的に取り組んでまいります。

取り組みの概要

東京バルは、アップサイクル、プラントベースを軸に培ってきた高度な食品加工ノウハウや海外における情報ネットワークを、尾賀亀は国内における食品卸先のネットワークや販売拡大時における契約や取引内容の策定におけるノウハウを有しております。

両社のシナジーを活かし、今後、より大きな協業を創出し、食品領域における新たな価値創造を実現してまいります。また、国内市場のみならず、海外市場への展開も視野に共同で販路拡大にも取り組み、事業全体の推進を加速してまいります。

主な取り組み内容は以下の通りです。

1. 海外展開の推進

東京バルは、尾賀亀と連携し、互いの海外展開におけるノウハウを活用し、展示会出展の効率化やディストリビューターとのネットワークの共有などを図り、海外進出における更なる加速化を進めます。

2. 高付加価値食品の開発

東京バルは、自社で培ってきた独自の技術と専門知識を基に、尾賀亀の商品開発および製造の受託を請け負い、尾賀亀がより高付加価値の食品開発に取り組む支援をいたします、

3. 経営ノウハウ構築の連携

東京バルは、尾賀亀より国内外におけるディストリビューター各社との取引内容におけるアドバイスや業務拡張時の金融機関などの紹介を支援いただきます。

今後の展望

東京バルは、このたびの尾賀亀との資本業務提携により、当社の中長期的な成長を支える基盤を強化することを視野にいれております。引き続き国内外における顧客層を広げる取り組みや新商品の開発などに積極的に取り組むとともに、東京バルは今後、尾賀亀のノウハウおよび技術力も活用し、当社が手掛ける食品アイテムの品質向上と価値の向上における追求もさらに進めてまいります。

株式会社尾賀亀 代表取締役 尾賀 健太朗氏のコメント

食の社会課題に対して真摯に向き合い、革新的な商品開発を続ける東京バル様とパートナーシップを組めることを大変嬉しく思います。弊社は1856年の創業以来、時代の変化に合わせて事業の形を変えながら、地域社会の暮らしを支えるべく挑戦を続けてまいりました。

現在、食品事業を重点的に成長させる中で、東京バル様が持つ独自のアップサイクル技術やプラントベース食品のノウハウは、これからの世界が必要とする『持続可能な食の豊かさ』を実現する上で不可欠なものだと確信しています。日本が誇る食の魅力を世界中のお客様へ届けようという東京バル様の挑戦に、弊社も良きパートナーとして伴走し、共に新たな価値を創造してまいる所存です。

東京バルは、引き続き、食を通じてゆたかな社会の創造に貢献し、アップサイクル素材や植物由来の食材をより多くのお客様に美味しくお届けできるように努めます。

【株式会社尾賀亀について】

2026年、尾賀亀は創業170周年を迎えました。日々の暮らしに欠かせないエネルギーと食品を取り扱うことから「毎日のあたりまえを届ける」を使命とし、「その先の豊かさをつくる」を意志として掲げております。今後も、長きにわたり繋がれたご縁と感謝のこころを大切に、挑戦を楽しみ、社会に大きな価値を提供し続けられる企業を目指してまいります。

創業：1856年

本社所在地：滋賀県近江八幡市出町293

代表取締役：尾賀 健太朗

URL：https://ogakame.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ogakame_official

【私たちについて】現在3歳になる長女はダウン症をもって産まれ、離乳食の際は食が細くなってしまうことが課題でした。少量の食事からでも沢山栄養が摂れるように・・・という想いから、お野菜の皮や葉っぱなど最も栄養価の高い部分をできる限り使いながら娘に与えていました。

最も栄養価の高いお野菜の葉っぱや皮など使いにくい部分は捨てられてしまいがち。そんなお野菜の良いとこどりをしながら食べやすく、美味しく、新しい形でお届けする商品を作ろう！とスタートしたアップサイクルブランドです。Co-Founder 筒井玲子

設立：2019年

本社所在地：茨城県つくば市研究学園5-15-7

URL：https://tokyobal.co.jp/

Instagram：

グローバル https://www.instagram.com/kawaiine_food

日本 https://www.instagram.com/kawaiine_jp