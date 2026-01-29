じゅわり、とろける贅沢体験。横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSからプレミアムラインが始動。第一弾は最高級の素材を使った「ショーコラ シルキー・ミルク」1月31日(土)販売開始。

チョコレートデザイン株式会社

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）を運営するチョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）は2026年1月31日(土)より、上質な素材と品質を追求した最高峰ラインナップ「VANILLABEANS PREMIUM（バニラビーンズ プレミアム）」が新登場いたします。

プレミアムライン第一弾では、長年愛されてきたVANILLABEANSのシグネチャーである『ショーコラ』から、シルクのような新体験のくちどけをお届けする「ショーコラ シルキー・ミルク」が登場いたします。一部の常設店舗またはオンラインショップにてお求めいただけます。

新商品の特集ページはこちら：

https://www.vanillabeans.yokohama/view/page/premium

VANILLABEANS PREMIUMステートメント

「たどり着いたのは、こだわり抜いた品質。」

世界でわずかしか流通しない希少なシングルオリジンのカカオを一粒ずつ選別。

気候や湿度に合わせて焙煎を調整し、伝統的な製法を見直すことで

野生的な力強い風味と、繊細な香りを引き出すことができました。

カカオ本来の風味と香りを守るために

熟練した職人の手仕事で機械では再現できない

「丁寧な時間」をとじこめたこのひと箱は、私たちの歩んできた

歴史と未来への挑戦の結晶です。

VANILLABEANS PREMIUM。

最高のチョコレートは、素材と向き合うことから。

ぜひ、素材や香りの変化、後味の余韻を感じてください。

もっと、わたしがほどける、ひとくちを。

VANILLABEANS PREMIUM ロゴについて

エンブレムは既存のVANILLABEANSロゴを活かしながら、国内ブランドのこだわりとして日本の美意識を象徴する白銀比（はくぎんひ）で作成しました。

1:√2（約1:1.414）の比率で、日本独自の美学ともされる「大和比（やまとひ）」とも呼ばれ、法隆寺や東京スカイツリーなど日本の建築物や生活に深く根付いている比率です。

エンブレムに含まれる「NOBLE CACAO」は、素材に使用している希少なシングルオリジンのカカオを表現する新しいキーワードとして採用しています。

プレミアムライン誕生の背景

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年のブランド開業当時より、主原料であるカカオをはじめとする素材の選定や、サステナブルな取り組み、ワクワクを散りばめた店舗体験など多方面においてのこだわりを大切にしてきました。

昨年2025年にはVANILLABEANS誕生25周年の節目を無事に迎えることができ、今後100年続くチョコレートブランドになることを目指し、さらなるブランドバリュー醸成と、お客様へ喜びの体験を提供するため、プレミアムラインの制定を決定いたしました。

プレミアムラインでは、従来のレギュラーラインで大切にしてきた美味しさなどの品質、サステナビリティに加え、上質さと洗練さをあわせ持つブランドデザインを掲げてまいります。

プレミアムライン第一弾・商品概要

商品「ショーコラ シルキー・ミルク」

価格：864円(税込) / 個、オリジナル巾着付き1,194円(税込) / 個

長年愛される生チョコクッキーサンド「ショーコラ」から、さらなる幸福感をお届けする最高峰ラインナップが登場。シルクのような上質なくちどけに注力した一品です。コンセプトは「じゅわり、とろける贅沢体験。」一口目は、常温でそのまま。二口目は、電子レンジで600W５秒を目安に温めてお楽しみください。パッケージも通常のショーコラと異なり、シアンベースの色合いに銀の箔押しが施され、プレミアムライン限定のオリジナル巾着付きタイプもご用意いたしました。

素材のこだわり

【チョコレート】

エクアドル原産、フローラルな香りが特徴のアリバ種のカカオ豆を使用。そのカカオ生産量は世界で約２%と言われており多くのショコラティエから「グラン・クリュ（最高級）」として評価されています。高品質なカカオをミルクチョコレートに仕立て、香り付けにエクアドル産オドラータ種のバニラビーンズを使用しました。

【バタークリーム】

生チョコレートには、バタークリームを使用しています。バターを丁寧にホイップし、チョコレートとなめらかに合わせました。従来のガナッシュよりも口どけが軽く、まるで「シルク」のよう。口に入れた瞬間に溶けるプレミアムなショーコラに仕上げました。口の中でコーティングチョコレートやクッキーと溶け合い、贅沢な一体感が味わえます。

販売期間

2026年1月31(土) ～ ※数量限定、なくなり次第終了

販売場所

【店舗】

・バニラビーンズ みなとみらい本店

・バニラビーンズ 川崎店

・VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

【オンラインショップ】

・VANILLABEANS 公式オンラインショップ：https://www.vanillabeans.yokohama/view/item/000000000647

・楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/vanilla/chsl-m-vd/

VANILLABEANSのシグネチャー「ショーコラ」について

「ショーコラ」は、フェアトレードチョコレートの濃厚な“生チョコレート”をチョコレートでコーティングし、じっくり焼き上げたクッキーで挟んだVANILLABEANSオリジナルの生チョコクッキーサンドです。横浜市内の自社工房で作り続け、20年以上愛され続けています。2007年からはフェアトレード認証のチョコレートに原料を変え、その後もレシピを改良するなど美味しく楽しみやすい味わいへと日々進化しています。

2023年6月には 「ショーコラ８個入」が2万3千人のフードアナリストによる日本初の 食品・食材の審査・認定制度「ジャパンフードセレクション」のグランプリを受賞、2024年12月には、百貨店・専門店の生チョコクッキーサンド売上No.1(※)に選ばれました。

ショーコラは当時から続いているインターネット販売に加え、現在は横浜を中心とした実店舗や、催事会場、横浜市の発信する「ふるさと納税」でもお求めいただけます。

(※)GMOリサーチ＆AI株式会社調べ、調査期間2023年1月～12月

「ショーコラ シルキー」プロモーションムービー

「シルキーに、おとろけあそばせ」編15秒

シルキーのようにとろける口どけを表現した「おとろけあそばせ」をプレミアムライン第一弾のキーワードに設定しました。SNSでは「#おとろけあそばせ」をつけてぜひ投稿ください。

動画URL：https://youtu.be/ScGVktyR23A

横浜発のクラフトチョコレートVANILLABEANSについて

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

サステナブルな取り組みを長年続けており、国際フェアトレード認証取得事業者の登録を始め、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中、2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

販売店舗一覧

バニラビーンズ みなとみらい本店

定休日：水曜日

営業時間：11:00～19:00（カフェのラストオーダー 18:00）

住所：神奈川県横浜市中区海岸通5-25-2シャレール海岸通1F

TEL：045-319-4861

バニラビーンズ 川崎店

定休日：なし（施設に準ずる）

営業時間：10:00～21:00（カフェのラストオーダー 19:00、クローズ 20:00）

住所：神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地2-1042 川崎地下街「アゼリア」内

TEL：044-201-7891

VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

定休日：なし（施設に準ずる）

営業時間：11:00～20:00（カフェのラストオーダー 19:00）※土日祝はショップのみ10:00～

住所：神奈川県横浜市中区新港2-14-1横浜ハンマーヘッド 2階

TEL：045-323-9007