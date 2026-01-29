【マクドナルド】行った気になる！N.Y. バーガーズ 5種類の新商品が登場！GENERATIONS数原龍友さん＆片寄涼太さんが『Y.M.C.A.』替え歌を熱唱する新TVCMは2月3日(火)から放映開始

日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、ニューヨークをイメージした「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」、「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」、「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」、朝マック限定の「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、さらに夜マック(R)限定の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」の新商品5種類を、「行った気になる！N.Y. バーガーズ」として、2月4日（水）から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。「行った気になる！N.Y. バーガーズ」は、2022年、2023年、そして2025年に大変ご好評をいただきました、特製の四角いバンズを使用した見た目にもスタイリッシュなニューヨークをイメージしたバーガーシリーズで、今年はさらにパワーアップして5種類の新しい味わいとなって登場します。「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」は、肉厚100％ビーフパティをペッパーの効いたビーフフィリングとレタスが引き立てる、食べ応えのある一品です。「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」は、ザクザク衣の食感が特長のジューシーなチキンパティに、レタスやスイートレモンソースを合わせたクセになる一品です。そして「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」は、ぷりぷりのえびカツと、ガーリックとバジルのタルタルソースが相性抜群な一品となっております。さらに朝マック限定で「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、夕方5時以降の夜マック限定で「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」も登場いたします。ぜひ、新商品5種のバーガーを、朝から晩まで、まるでニューヨークに行った気分とともにお楽しみください。さらに、2月3日（火）から放映する新TVCMでは、コミックス風に描かれた登場人物が、GENERATIONSの数原龍友さんと片寄涼太さんが歌う『Y.M.C.A.』のN.Y. バーガーズVer.（替え歌）にのせて、”NY”のポーズダンスを踊るポップな内容となっております。新商品のおいしさとともにニューヨークに行った気になるアニメーションと楽曲にぜひご注目ください。さらに、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。