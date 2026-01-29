電話AIエージェント「DXでんわ」、2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング IVRカテゴリ 総合1位を獲得

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」や、カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」などを提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）が、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のIVR（自動音声応答システム）カテゴリ 総合ほか4部門で1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」とは

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）をもとに選出しています。

「DXでんわ」の受賞内容

◆総合：1位

IVRカテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が1番目に多かったサービス

◆サービス/外食/レジャー系部門、メーカー/製造系部門、金融/保険系部門：1位

IVRカテゴリにおいて、対象期間内にサービス/外食/レジャー系、メーカー/製造系、金融/保険業界に所属するユーザーからの資料請求数が1番目に多かったサービス

◆中小企業部門：1位

IVRカテゴリにおいて、対象期間内に中小企業（1,000名未満）に所属するユーザーからの資料請求数が1番目に多かったサービス

本ランキングは、実際にサービス導入を検討する企業ユーザーからの資料請求数をもとに集計されており、「DXでんわ」は多くの企業から高い関心を集めたIVRサービスとして評価されました。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針にもとづき、上記の表示順を採用しています。

多くの企業に「DXでんわ」が選ばれる理由

- 電話対応を自動化・効率化し、業務負荷の軽減を実現- AIによる要約・テキスト化やSMS送信など、現場負担を軽減する機能を搭載- 多言語・多業種に対応し、課題に合わせて柔軟な設計が可能

「DXでんわ」は、企業における電話対応業務の負担軽減と品質向上を同時に実現するIVR（電話自動音声応答）サービスです。

24時間365日の自動受付や用件に応じた振り分けに加え、AIによる音声内容の自動要約、SMS連携、多言語対応など、実運用を想定した機能を標準搭載。

業種や規模を問わず柔軟に設計・運用できる点が、多くの企業から支持され、2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング IVRカテゴリでの1位獲得につながりました。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、およびコンサルティング