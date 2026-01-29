ロフプリ×シブヤフォントのコラボレーションイベント「Make Your TOKYO MIYAGE」を開催

一般社団法人シブヤフォント

ロフプリ×シブヤフォントのコラボレーションイベント「Make Your TOKYO MIYAGE」を2月1日(日)から28日（土）まで開催します。

本イベントでは「東京みやげ」をテーマに、渋谷ロフト店・銀座ロフト店内のオリジナルプリント工房 「ロフプリ※」で、シブヤフォントの多彩なアートを選んで東京みやげを作れる POP-UP STOREを展開します。

※ロフトとオリジナルプリント.jpがコラボレーションして誕生したオリジナルプリントショップです。

対象アイテム：Tシャツ・ キャンバスパネルアート・トートバッグ・マグカップ



ロフプリ×シブヤフォント POP-UP STORE「Make Your TOKYO MIYAGE」

■２０２６年２月１日（日）～2月２８日（土）

■ ロフプリ渋谷ロフト店：東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト地下1階

ロフプリ銀座ロフト店：東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館 銀座ロフト5階



シブヤフォントは、渋谷の障がい者支援事業所11施設※と渋谷でデザインを学ぶ学生との共創から生まれたフォントやグラフィックパターンです。「Make Your TOKYO MIYAGE」はアイテムごとに11のデザインからご自身がセレクトして「東京みやげ」を作ることができます。

※連携している渋谷区内の障がい者支援事業所：くるるえびす・ストライドクラブ・TENTONE・はぁとぴあ原宿・福祉作業所おかし屋ぱれっと／工房ぱれっと・福祉作業所ふれんど・ホープ就労支援センター渋谷 アトリエ福花・のぞみ作業所・ワークささはた・ワークセンターひかわ・むつみ工房

■店舗に関する問い合わせ：ロフプリ渋谷ロフト店 03-3462-3839

ロフプリ銀座ロフト店 03-3562-6270

（受付時間：11:00-19:00）

＜取り扱いアイテム詳細＞

Tシャツ：サイズ S・M・L・XL /販売価格 5,500円（税込）

シブヤフォントの個性あふれるアートをプリントしたTシャツ。

キャンパスアートパネル：縦18.5×横22.7cm 7,700円（税込）

シブヤフォントならではの障がい者の原画をデザイン学生がデザインしたパターンをアートパネルに仕上げました。部屋のインテリアとして、シブヤフォントの多様性とアートのエネルギーを感じていただけます。

トートバッグ：3,300円（税込）

シブヤフォントのアートを気軽に楽しめるトートバッグ。お出かけにも、東京の思い出にも寄り添う、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。お好みでシブヤフォントの文字をプリントすることで、自分だけの「東京みやげ」をお楽しみいただけます。

マグカップ：3,300円（税込）

片面にはシブヤフォントの個性豊かなアートを、反対側にはシブヤフォントからセレクトした好きなアルファベットをプリントできるマグカップ。アートとアルファベットを自分で組み合わせて、本イベントならではの「東京みやげ」をお楽しみいただけます。

＊シブヤフォントは渋谷でくらし・はたらく障がいのある人と、渋谷で学ぶ学生が

共につくりあげた文字や絵柄をフォントやパターンとしてデザインしたパブリックデータです。

本件に関するお問い合わせは、下記の「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

お問い合わせ :https://app.jibun-apps.jp/form/4605a8f3-4983-4f6d-9641-8933f8a8b797/new