【楽天・TVer・メルカリ・jekiなど登壇】大型セミナーイベント「第21回メディアレーダーWEEK 2026 春」開催決定

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営するNo.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」は、2026年3月9日(月)～3月13日(金)の5日間で、マーケティングセミナーイベント「第21回メディアレーダーWEEK 2026 春」を開催します。

詳細・視聴申し込みはこちら▼

https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week21?a=pt

開催概要

イベント名：第21回 メディアレーダーWEEK 2026 春

主催 ：株式会社アイズ

開催期間 ：2026年3月9日(月)～3月13日(金)

視聴方法 ：オンライン(Zoom)

申込費用 ：無料

メディアレーダーWEEKについて

広告業界のプラットフォームであるメディアレーダーは、1週間でさまざまな広告・マーケティングジャンルのセミナーを行うオンラインセミナーイベント「メディアレーダーWEEK」を年4回(3月・6月・9月・12月)開催しています。

登壇企業実績

これまでの「メディアレーダーWEEK」には、グーグル合同会社、楽天グループ株式会社などの業界を牽引する大企業をはじめ、株式会社講談社や日本テレビ放送網株式会社などのマスメディアを手掛ける企業の登壇実績があります。さらに、株式会社マイナビ、株式会社TVer、スマートニュース株式会社などのメディア運営企業も数多く登壇しています。

また、SNSマーケティングやWeb集客などの人気テーマに加え、Z世代やシニア向けといったターゲット層別のテーマなど、さまざまなジャンルのテーマが開催されてきました。広告・マーケティングに特化したメディアレーダーならではのテーマが開催されている「メディアレーダーWEEK」。ここでしか聞けないテーマも多いことから、イベント開催以来、多くの方に支持されています。

過去開催テーマ一覧(一部抜粋)

メディアレーダーWEEK 2025 登壇企業

朝日放送グループホールディングス/日本テレビ放送網/クレディセゾン/幻冬舎ゴールドオンライン

楽天グループ/BeReal./マイナビ/ジーニー/YDM/ヒット/ジェイ・スポーツ/ベビーカレンダー/DXO

ウェザーニューズ/MERY/アイモバイル/IMAGICA IRIS/エブリー/DMMオンラインサロン/LeanGo

メルカリ/マテリアルデジタル/NTTタウンページ/NDPマーケティング/名古屋テレビ放送/Nicoli/読宣

オイシックス・ラ・大地/ジャパネットブロードキャスティング/セーラー広告/ネクイノ/MADS

阪急阪神百貨店/サイブリッジ/ウィルゲート/on the bakery/ジオテクノロジーズ/オトバンク/one

京王エージェンシー/Hakuhodo DY ONE/Leading Communication/ファイブゲート/コムニコ

フラッグ/シナラシステムズジャパン/カルテットコミュニケーションズ/じげん/バカン/リードプラス

Yaaha/フラッグシップオーケストラ/IT&Plucktice/ロケット/未知/pow/パラレル/viviON/コプラス

キュービック/KURO HOLDINGS/The Hill Office合同会社/PTP/ギフトパッド/DeCoA/ギャプライズ

アイズ/ては～とホールディングス/アドバーチャ/インキュリード・コンサルティング/Vooster/ニコリ

コンテンツワークス/オノフ/ヴィアゲート/ユニヴァ・ジャイロン/アドソル日進/KAAAY/Plott/Minto

UNCOVER Marketing/ダウジャパン/Talenty合同会社/シグニティ/コムマーケティング/TSP太陽

ブランジスタメディア/ドリームネクサス/プライムナンバーズ/らくらくコミュニティ運営事務局

オースタンス/エクスクリエ/ネクストビート/リンクシェア・ジャパン/常陽銀行/IRIS/デジマール

ニフティライフスタイル

※順不同、敬称略

メディアレーダーについて

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

https://media-radar.jp/

会員登録すると、掲載社がメディアレーダー内に公開している広告・マーケティング資料・動画・記事コンテンツを無料で閲覧することや、広告業界向けのセミナーへの申し込み・案件登録を無料で行えます。

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月