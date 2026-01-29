イベント向けAI同時通訳サービス【Live Translation】が2024年リリースから昨対比6倍の累計導入数200ステージを突破！

フリットジャパン株式会社

イベントやカンファレンスの高精度リアルタイムAI翻訳サービスを提供するフリットジャパン（東京都渋谷区恵比寿4丁目11番9号 クオーレエビス 403号室 代表取締役 冨山 亮太）はイベント向けAI同時通訳サービス【Live Translation】が累計導入数200ステージを突破いたしましたので、お知らせいたします。

2024年のサービス提供開始より様々な国際イベントやカンファレンス、株主総会を中心にご導入いただく中、その場の固有名詞や専門用語をリアルタイムで正確に翻訳する【Live Translation】を数多くの方にご評価いただきました。そしてこの度、累計導入ステージ数がおかげさまで200社を突破し、AI翻訳領域において一定のシェアを獲得するに至っております。

イベントやカンファレンスの高精度リアルタイムAI翻訳サービスとして、これまで培ってきたノウハウやお客様の声を基に、さらなるユーザビリティ向上を実現いたします。今後もイベントやカンファレンスでの言語の壁をなくすために努めてまいります。

■Live Translationの導入状況

2024年リリース後様々なイベントやカンファレンスでご活用いただき、導入件数はリリース時から累計200ステージの実績、約1年で約313％成長（約4.1倍）いたしました。

■日本での国際会議件数の推移

日本での国際会議数はコロナを期に大きく落ち込みましたが、その後前年比1.2倍で復調し、中国、韓国、オーストラリアを上回るアジア太平洋地域で1位の開催数を誇ります。

参照：日本政府観光局（JNTO）「2024年JNTO国際統計」

■Live Translationとは？

国際会議、ビジネス商談、株主総会、カンファレンスやセミナーなどAIによる同時通訳／翻訳機能で38ヶ国語での対応が可能ができ、辞書登録が可能な為、多様な漢字で表現される人名、製品名などの固有名詞も表現可能です。

【主な特徴】

・1つのセッションで複数言語が混ざる場面でも対応可能。

・オーディエンスの方は、登録不要でQRをスキャンするだけで使用可能。

・ログを主催者側が管理可能。

・マルチスピーカー機能で1つのセッションで最大5言語まで対応可能。

・38カ国語での閲覧が可能。

・省スペースで設置可能。

■Flitto

Flittoは言語データ構築プラットフォームを運営する言語データ企業。 2012年にオープンしたクラウドソーシング翻訳をはじめ専門翻訳、 AI翻訳にサービスを拡大しており、 2019年7月に国内初の「ビジネスモデル特例上場」に成功、 KOSDAQ市場に名前を上げました。 173カ国で1,400万人以上のユーザーがFlitto翻訳サービスを利用しており、 プラットフォーム上で構築された25カ国の言語データに基づいて、 グローバルクライアントとの関係を強化しています。

会社名：Flitto Inc.

代表者：Simon Lee

所在地：大韓民国（ソウル）

URL ： https://www.flitto.com/portal/ja

■フリットジャパン株式会社

フリットジャパン株式会社は、 多様なオンライン翻訳サービス提供するFlitto, Inc.（本社韓国、 KOSDAQ上場）の日本法人。 FlittoはWebブラウザ、 アプリを通じてサービスを提供しており、 世界173カ国1,400万人のユーザーと約300万人の翻訳家が登録されています。 世界の言語の壁を壊す事で、 世界中の人が平等な機会を得る事ができる世界を目指します。

会社名： フリットジャパン株式会社（英文名：Flitto Japan, Inc.）

代表者： 代表取締役 冨山 亮太

所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目11番9号 クオーレエビス 403号室

URL ： https://www.flitto.jp/