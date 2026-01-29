【エーワンデータ株式会社】イメージキャラクター/マスコットキャラクター制作決定！

この度、データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービスなどを展開するエーワンデータ株式会社（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：本田 正）のイメージキャラクター及びマスコットキャラクターの制作が決定いたしました！

正式発表に先立ちまして、各キャラクターのシルエットを公開いたします。

デザイン担当イラストレーター様も後日お知らせとなりますのでお楽しみに！

青音 エリカ（あおね えりか）

《キャラクタープロフィール》

■名前 ：青音 エリカ（あおね えりか）

■誕生日：1月23日

■年齢 ：非公開

エーワンデータ株式会社のイメージキャラクター。

「皆様がデータ復旧に関する事でお困りの際に必要な情報へご案内、サポートいたします！」

ARSUR（アルスラ）

《キャラクタープロフィール》

■名前 ：ARSUR（アルスラ）

■製造日：不明

エーワンデータ株式会社のマスコットキャラクター

エリカのアシスタントとして活動中。

エリカからは「アル」という愛称で呼ばれている。

▼詳細ページ

URL:https://www.a1d.co.jp/news/news20260129/

■エーワンデータ株式会社について

信頼されつづけてデータ復旧歴No.1、調査費無料、成功報酬のデータ復旧企業

弊社は1994年に日本で初めてデータ復旧サービスを開始いたしました。以来、データ復旧歴 No.1、利用したいデータ復旧サービスNo.1、信頼されるデータ復旧サービスNo.1という評価をいただき（※）、データ復旧サービスの老舗として30年以上、累計85,000件超のデータ復旧を手がけています。2007年に国内大手データ復旧企業としては初めて公的セキュリティ認証「ISO27001（ISMS）」も取得しています。

万全のセキュリティ対策と徹底した機密保持体制を構築し、提携パートナー企業は550社を超える圧倒的信頼感から、日本のトップサプライヤーとしての確かな実績を築いています。データ復旧サービスを国内で最初に提供した企業であり、データ復旧に関する知識が豊富な会社として「調査費無料」「高リピート率」「成功報酬」のサービスを展開しています。今後も多様な記憶メディア・OSに対応できる高い技術で高品質かつ迅速なサービスを提供していきます。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ（調査概要：2021年10月期 ブランドのイメージ調査）

エーワンデータ株式会社

会社名：エーワンデータ株式会社



創設：2017年（平成29年）1月



代表取締役社長：本田 正



資本金：5,000万円



事業内容：データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービス



本社：〒357-0032 埼玉県飯能市本町1-3



https://www.a1d.co.jp/