【無料ウェビナー】【好評につき再度開催】最新情報も！現場で迷わないための「LLMO対策」即効マニュアル講座【シンミドウ】

《開催概要》

株式会社シンミドウ

●開催日程：2月19日（木）

●開催時間：14：00～15：00

●開催形式：Zoomウェビナー

●参加費：無料



▶︎ [詳細・お申し込みはこちら]

※お申し込み後、参加リンクをお送りいたします

こんなお悩みはありませんか？

●AIの進化でSEOの重要性が増しているのはわかるが、何から手をつけていいか不明。

●LLMO対策の必要性は感じるが、忙しくて一から勉強する時間がない。

●外部コンサルに頼むほどの予算はないが、このままでは検索順位が不安。





「時間・予算ゼロ」での再現性

AI技術の急速な進化により、検索エンジン最適化（SEO）を取り巻く環境は激変しています。特に、大規模言語モデル（LLM）に対応したLLMO（Large Language Model Optimization）対策は、もはや「いつかやる」ではなく「今すぐ取り組むべき」喫緊の課題となっています。

ご安心ください｡本セミナーは、そんな多忙な担当者様の「時間・予算ゼロ」を前提にお話いたします。



この講座では、LLMO対策の基本的な知識から、社内の担当者レベルで即座に実践できる具体的な手法までを、シンミドウマーケンティング担当からわかりやすく徹底解説します。



HP集客のためのLLMO対策､始めるに当たっての複雑な技術や専門知識の習得は必要ありません。



セミナーでお伝えする方法で、テンプレートに必要事項を入力し、そのままWebサイトに導入すればOKです｡

▶︎ [詳細・お申し込みはこちら]

■お問合せ

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：工務店特化型ブランディング、採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング

登壇者紹介

株式会社シンミドウ／Growth事業部 川内 響

東京都出身。



中小企業のWebマーケティング支援に従事し、データに基づく緻密な解析と、現場の担当者が「今日から動ける」具体的なアクションプランの提示に定評があるデジタル戦略のスペシャリスト。



急速に進化するAI・LLM技術をいち早く実務に取り入れ、難しい言葉を使わずに解説するスタイルは、ITに苦手意識を持つ経営者層からも「非常にわかりやすい」と厚い信頼を寄せられている。



「テクノロジーの恩恵をすべての中小企業へ」をモットーに、最先端のLLMO対策を誰もが使える再現性の高い武器へと昇華させ、中小企業のデジタルシフトを最前線で牽引する。