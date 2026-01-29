SHE、神奈川県初の拠点「SHE Yokohama」を2026年春に開設

SHE株式会社

女性のためのキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、神奈川県で初となる拠点「SHE Yokohama」を2026年の春に開設することを決定しました。「SHE Yokohama」はSHE Ginza、SHE Aoyamaに続く関東エリア3拠点目となり、これまで多く寄せられてきた神奈川県在住受講生からの要望を受けて誕生する待望の新拠点です。正式なオープン日は、決定次第あらためてお知らせいたします。


また、「SHE Yokohama」のオープンに先立ち、拠点立ち上げを担うリードメンバーを募集します。2月7日（土）に採用説明会を実施しますので、女性のキャリア支援のお仕事にご興味がある方のお申し込みをぜひお待ちしております。


SHEは今後も地域展開を通じ、地域在住の女性が自分らしいキャリアを築ける環境づくりを加速してまいります。


採用イベント参加はこちら :
https://shares.shelikes.jp/posts/4993181?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260129&utm_content=




■ SHE Yokohamaオープンについて


＜SNSや受講生のリアルな声を反映し、待望の拠点オープン！＞


SHElikesではこれまでオンライン学習を軸にしながらも、拠点でのコミュニティイベントや学習体験を通じて仲間とのつながりや、ロールモデルとの出会い、リアルなコミュニケーションのできるキャリアコミュニティを提供してきました。かねてより「SHE Yokohama」の拠点開設を望む受講生の声もいただいており、首都圏で働く女性が仕事終わりやご自宅からもより気軽にお越しいただける拠点としてこの度開設を決めました。


■ 「SHE Yokohama 」拠点立ち上げを担うリードメンバーを募集


SHE Yokohamaの開設に先立ち、女性のキャリアを支援するセールスエキスパート兼コミュニティマネージャーの募集を開始します。本ポジションは、女性のキャリア支援を軸に学びの場とコミュニティを育て新拠点の文化をつくるという、SHEの成長と地域の未来を同時に担う役割です。


また、採用説明会・採用強化イベントを実施いたします。イベント詳細・採用詳細については下記をご覧ください。



＜採用イベント概要＞


イベント名｜【横浜・名古屋・梅田】SHE拠点立ち上げメンバー採用説明会


開催日時　｜2月7日（土）


　　　　　　第一部：13:00-14:00
　　　　　　第二部：16:00-17:00


　　　　　　※各部で内容は同じです


開催方式　｜各拠点／オンライン（Zoom）同時開催


開催場所　｜横浜　：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F


　　　　　　名古屋：愛知県名古屋市中村区名駅3-12-14 今井ビル3F


　　　　　　大阪　：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 13F


内容　　　｜オープニング｜SHElikesの紹介
　　　　　　拠点立ち上げメンバーのお仕事紹介
　　　　　　Q&A


登壇者　　｜SHE株式会社代表取締役 CEO/CCO 福田恵里


参加申込方法｜横浜・名古屋・梅田・オンラインで申し込み URLが異なります。採用説明会の詳細ページ（https://shares.shelikes.jp/posts/4993181(https://shares.shelikes.jp/posts/4993181?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260129&utm_content=)）よりお申し込みください。


■ SHElikes（シーライクス）について


SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。


パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。


また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。


SHElikesについて｜https://shelikes.jp/trial/(https://shelikes.jp/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260129&utm_content=)


SHElikes詳細はこちら :
https://shelikes.jp/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260129&utm_content=

■ SHE全国拠点について


SHEは現在、東京（銀座・青山）、名古屋、大阪、福岡に拠点を展開しており、受講生向けのコミュニティイベントや、これから受講を検討される方にはSHElikesの学習体験やキャリアカウンセリングなどを含む無料体験レッスンを提供しています。(※)


各拠点で実施するオフライン無料体験レッスンに関しては、各拠点サイトよりお申し込みください。


※ これから受講を考えている方に向けたオフライン無料体験レッスンの提供は2026年1月現在、名古屋、大阪、福岡の3拠点のみ。


＜SHE Nagoya＞


無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_nagoya(https://shelikes.jp/landing_pages_nagoya?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260129&utm_content=)


所在地　｜愛知県名古屋市中村区名駅3-12-14 今井ビル3階


アクセス｜JR「名古屋駅」徒歩5分




＜SHE Umeda 詳細＞


無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_umeda(https://shelikes.jp/landing_pages_umeda?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260129&utm_content=)


所在地　｜大阪府大阪市北区大深町4-20　グランフロント大阪　オフィスタワーA 13階


アクセス｜JR「大阪駅」直通3分




＜SHE Fukuoka＞


無料体験レッスン 申し込みURL｜https://shelikes.jp/landing_pages_fukuoka(https://shelikes.jp/landing_pages_fukuoka?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260129&utm_content=)


所在地　｜福岡市中央区天神1丁目14-18 WeWork天神ブリッククロス 14階


アクセス｜福岡市営地下鉄空港線「天神駅」直結




■ SHE株式会社とは


SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。


2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。


SHE株式会社：https://she-inc.co.jp(https://she-inc.co.jp)



