大人気インフルエンサー高芦あかり初著書！ ひとり暮らしを楽しむアイデア満載のライフスタイルブック「nuance」が発売。
株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年1月29日（木）に『ｎｕａｎｃｅ』（定価：1,650円（税込））を発売いたしました。
SNS総フォロワー数100万人超え！ 大人気インフルエンサー高芦あかりさん初の著書。ひとり暮らしを自由に楽しむライフスタイルを紹介します。服を着ること、ごはんを食べること、おうちに住むこと、すべてが愛おしくなるような自分だけの好きを詰め込む”ひとり時間”のアイデアが満載です。
この本は「独り暮らし」ではなく、「ひとり暮らし」を楽しむための本。自分らしい自分を大切に、昨日より少しHAPPYに暮らせるようとメッセージを込めた提案書です。
自分らしく暮らすための「ひとり時間」ライフスタイル
SNS総フォロワー数100万人越え、大人気インフルエンサーの高芦あかりさん初の著書。「独り暮らし」ではなく、「ひとり暮らし」を楽しむライフスタイルを提案する一冊。
本業は洋服ブランド「moi tytto（モイ テュット）」とバッグブランド「nunela（ヌネラ）」を手がけるファッションディレクター。インスタグラムでは作った服をPRしつつ、自分のライフスタイルを紹介しています。
そんな高芦あかりさんはおうち時間が大好き。安心できて、長い時間を過ごす場所だからこそ、快適で愛おしい空間にしたい、好きなもので埋め尽くしたい。おうち作りやひとり時間の過ごし方、ライフスタイルのヒントがたっぷり詰まった本です。
自分を大切にする暮らし方
日々の過ごし方や家でのひとり時間、料理やお菓子作り、インテリアへのこだわり、仕事との向き合い方など、等身大のライフスタイルを紹介しています。さらに、別居婚という夫婦のかたちや家族との程よい距離感にも触れ、自分らしさを大切にする暮らしを提案します。
また、仕事のやる気がどうしても出ないときの向き合い方など、参考になる高芦あかりさん流の仕事術も紹介しています。
収録コンテンツ
おしゃれ、丁寧、ご自愛を生活に取り入れて、自分を大切にできる、ひとり暮らしの新しい提案書。
もくじ
はじめに
”高芦あかりについて”
Part1 毎日のこと
Part2 台所のこと、おうちごはんのこと
Part3 家具のこと、おうちのこと
Part4 洋服のこと、仕事のこと
Part5 特別な日のこと、旅行のこと
Part6 日頃の散歩のこと、おでかけのこと
［商品概要］
ｎｕａｎｃｅ
著者：高芦あかり
定価：1,650円 (税込)
発売日：2026年1月29日（木）
判型：A5
ISBN:9784651205502
電子版：有
ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/
