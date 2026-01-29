大人気インフルエンサー高芦あかり初著書！　ひとり暮らしを楽しむアイデア満載のライフスタイルブック「nuance」が発売。

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年1月29日（木）に『ｎｕａｎｃｅ』（定価：1,650円（税込））を発売いたしました。

SNS総フォロワー数100万人超え！ 大人気インフルエンサー高芦あかりさん初の著書。ひとり暮らしを自由に楽しむライフスタイルを紹介します。服を着ること、ごはんを食べること、おうちに住むこと、すべてが愛おしくなるような自分だけの好きを詰め込む”ひとり時間”のアイデアが満載です。

この本は「独り暮らし」ではなく、「ひとり暮らし」を楽しむための本。自分らしい自分を大切に、昨日より少しHAPPYに暮らせるようとメッセージを込めた提案書です。

自分らしく暮らすための「ひとり時間」ライフスタイル

SNS総フォロワー数100万人越え、大人気インフルエンサーの高芦あかりさん初の著書。「独り暮らし」ではなく、「ひとり暮らし」を楽しむライフスタイルを提案する一冊。

本業は洋服ブランド「moi tytto（モイ テュット）」とバッグブランド「nunela（ヌネラ）」を手がけるファッションディレクター。インスタグラムでは作った服をPRしつつ、自分のライフスタイルを紹介しています。

そんな高芦あかりさんはおうち時間が大好き。安心できて、長い時間を過ごす場所だからこそ、快適で愛おしい空間にしたい、好きなもので埋め尽くしたい。おうち作りやひとり時間の過ごし方、ライフスタイルのヒントがたっぷり詰まった本です。

自分を大切にする暮らし方

日々の過ごし方や家でのひとり時間、料理やお菓子作り、インテリアへのこだわり、仕事との向き合い方など、等身大のライフスタイルを紹介しています。さらに、別居婚という夫婦のかたちや家族との程よい距離感にも触れ、自分らしさを大切にする暮らしを提案します。

また、仕事のやる気がどうしても出ないときの向き合い方など、参考になる高芦あかりさん流の仕事術も紹介しています。

収録コンテンツ

おしゃれ、丁寧、ご自愛を生活に取り入れて、自分を大切にできる、ひとり暮らしの新しい提案書。

もくじ

はじめに

”高芦あかりについて”

Part1 毎日のこと

Part2 台所のこと、おうちごはんのこと

Part3 家具のこと、おうちのこと

Part4 洋服のこと、仕事のこと

Part5 特別な日のこと、旅行のこと

Part6 日頃の散歩のこと、おでかけのこと

［商品概要］

ｎｕａｎｃｅ

著者：高芦あかり

定価：1,650円 (税込)

発売日：2026年1月29日（木）

判型：A5

ISBN:9784651205502

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/465120550X/

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18435516/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107660927