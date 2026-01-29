【BARNEYS NEW YORK限定】鮮やかなルージュを模したアイコンショコラ「LOVEKISS」2つの限定カラーが1月30日より登場。

株式会社グローバルダイニング

東京・茗荷谷からこだわりのショコラを発信する「デカダンス ドュ ショコラ」（運営：株式会社グローバルダイニング）は、2026年1月30日（金）より、ブランドのアイコンであるリップ型ショコラ「ラブキス」の限定モデルを、バーニーズ ニューヨークにて期間限定で発売いたします。特別にアップデートされた、ここでしか手に入らない限定カラーとフレーバーの共演をお楽しみいただけます。

■商品概要

バーニーズ ニューヨークの洗練された美意識に合わせ、「ラブキス」を特別な装いへと昇華させました。パレットを彩るのは、質感の異なる2つのピンク。都会的でシックなブラックのボックスに、情熱と優雅さを閉じ込めた限定セットです。

LOVE KISS Limited Edition -Pink Gradation-／4212円LOVEKISS Limited Edition -Pink Gradation-／4,212円

2色の限定ラブキスを2個ずつ、計4個詰め合わせた贅沢なセット。パステルピンクとコーラルピンクが織りなす美しいグラデーションは、まるで箱を開けた瞬間に現れる宝石のような華やかさを放ちます。

LOVEKISS Special Set -Pecan-／3,348円

限定カラーのラブキス2種に、当店不動の人気を誇る「クロカンペカン」を組み合わせました。滑らかなショコラとナッツの香ばしい食感のコントラストを、気軽にお楽しみいただけるスマートなセットです。

LOVEKISS Special Set -Pecan-／3,348円Luxury Selection -Grand-／7,020円Luxury Selection -Grand- ／7,020円

限定カラーのラブキスに加え、看板商品の「バレンシア」やマドレーヌ、ロッシェなど、デカダンス ドュ ショコラの魅力を凝縮した至高のアソート。大切な方への贈り物や、ご自宅での贅沢なティータイムを彩るフルコレクションです。

■販売情報

■デカダンス ドュ ショコラについて

フランス語で「退廃」を意味する店名を冠し、2002年に創業。「日常にショコラのある贅沢」をコンセプトに、厳選素材と職人の手作りによる高品質なショコラを提供しています。理性を溶かすような快楽と芸術性を追求し、特別な体験を日常にもたらすことを目指しています。