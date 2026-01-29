こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『プロ・業務用UVクリーム超氷冷*²』『プロ・業務用UVスプレー超氷冷*²』が新発売
2026年2月27日(金)
ヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、様々な業界の“プロ”に愛用される本格コスメを展開する「プロ・業務用」ブランドから、シリーズ史上最高レベル*²のひんやり感を叶えるUVクリーム『プロ・業務用 UVクリーム超氷冷*²』と、UVスプレー『プロ・業務用UVスプレー超氷冷*²』を2026年2月27日(金)より新発売いたします。
■「プロ・業務用 超氷冷*²」シリーズの特徴
クール成分をさらにアップ！ガツンと冷えてベタつかない、ひんやり超冷感*²UV
年々暑さが増している夏を乗り切れるように、心地よいひんやり感が人気の「プロ・業務用」UVシリーズがひんやり感をパワーアップ*³させて新発売します。3種*⁴のビタミンC誘導体と新たに3種*⁵のヒアルロン酸を配合し、気になる肌悩みに多角的にアプローチ。国内最高基準値のSPF50+・PA++++で、夏の肌をやさしく守ります。
✔ ひんやり成分を史上最多*²配合。瞬間＆持続冷感がさらにパワーアップ
新たにひんやり成分を2種*⁶配合。ご好評をいただいている心地よいひんやり感がさらにパワーアップ*³いたしました。冷感の立ち上がりが早い成分と、ひんやり感が持続する成分を組み合わせた処方で、塗った瞬間はもちろん、しばらくたった後にも汗や風に触れるたび心地よい冷感が続き、夏のUVケアを快適にサポートします。
✔ 美容成分配合で、夏場の肌ダメージにアプローチ
3種*⁴のビタミンC誘導体に加え、3種*⁵のヒアルロン酸を新たに配合。紫外線を浴びやすい夏場のくすみ*⁷と乾燥に幅広くアプローチし、うるおい肌へ導きます。
✔ 天然由来の保湿成分で、肌を守りながら快適さをキープ
人の皮脂に近いオレイン酸を豊富に含む「ハイブリッドヒマワリ油」をはじめ、肌にうるおいを与える天然由来の保湿成分を配合。しっとり感がありながらベタつきにくく、紫外線や冷房による乾燥が気になる日も快適で健やかな肌状態を保ちます。
■製品特徴
プロ・業務用UVクリーム超氷冷*²
年々過酷さを増す夏の環境に着目し、ひんやり成分を440％*⁸アップ。塗った瞬間から続くひんやり感と、爽やかなフローズンシトラスの香りで、夏のUVケアを快適に行えます。紫外線やブルーライトから肌を守りながら、石けんで落とせる処方で夏場の肌を労わります。
✔ ひんやり成分440％アップ*⁸
年々過酷になる夏場でも心地よく使えるよう、ひんやり成分を440％*⁸アップ。塗った瞬間から心地よい冷感が広がり、夏の強い日差しの下でも汗や風に反応してひんやり感が続き快適にお過ごしいただけます。
✔ 紫外線に加え、ブルーライトからも肌を守る
屋外で浴びる紫外線はもちろん、日常的に接するブルーライトにも対応。外出時から室内で過ごす時間まで、さまざまなシーンで肌をやさしく守ります。
✔ 全身に使えて、石けんで落とせる
スーッと伸びるみずみずしいテクスチャーのため広い範囲にも塗り伸ばしやすく、顔から足先まで全身に使用可能。石けんで落とせる処方のため、毎日のUVケアを手軽に続けられます。
プロ・業務用UVスプレー超氷冷*²
ひんやり成分を従来品と比較して260％*⁹アップして配合し、スプレーした瞬間から心地よいひんやり感と爽やかなスノーミントの香りが広がるUVスプレー。手を汚さず簡単に塗り直せるうえ、サラサラとした使用感でボディはもちろん頭皮にも使用可能です。
汗や水に強いウォータープルーフ（UV耐水性★★）でありながら石けんで落とせる処方で、アウトドアやレジャーシーンでも快適に使えます。
✔ ひんやり成分260％*⁹アップ
従来品と比べ、ひんやり成分を260％*⁹アップして配合。スプレーした瞬間にひんやり感が続き、暑さが気になるシーンでも手軽にリフレッシュできます。
✔ スプレータイプで簡単手軽にUVケア
スプレータイプで逆さま噴射も可能なため、手軽に塗り直しが可能。さらさらでベタつかず、ノンパウダーで白残りしない透明処方で、背中や首筋など確認しづらい部位も安心してご使用いただけます。さらにUVケアを忘れがちな頭皮や紫外線トラブルが起こりやすい髪にも使え、頭からつま先まで全身のUVケアを叶えます。
✔ ウォータープルーフなのに石けんオフ
汗や水に強いウォータープルーフ（UV耐水性★★）でありながら、石けんで落とせる処方を実現。アウトドアやレジャーシーンでも快適に使え、使用後はやさしくオフすることが可能です。
■製品概要
ブランド名：プロ・業務用
製品名：プロ・業務用UVクリーム超氷冷*²
SPF・PA値：SPF50+・PA++++
発売価格：税込1,540円
発売日：2026年2月27日(金)
型番：XM25004
容量：50g
取扱先：ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップYahooショッピング店、バラエティショップ
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
ブランド名：プロ・業務用
製品名：プロ・業務用UVスプレー超氷冷*²
SPF・PA値：SPF50+・PA++++
UV耐水性★★
発売価格：税込1,870円
発売日：2026年2月27日(金)
型番：XM25005
容量：90g
取扱先：ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップYahooショッピング店、バラエティショップ
*店舗により発売日が変更になる場合がございます。
■「プロ・業務用」ブランドとは
シリーズ累計販売数500万本を突破*¹、展開店舗19,000店舗*¹⁰へ拡大しているヤーマンの隠れたヒットアイテムの『プロ・業務用ハンドクリーム』は料理教室の先生やハンドモデルからも信頼されている製品です。天然由来保湿成分7種*¹¹配合でしっとり潤うのにベタつかない秘密は石けん乳化技術によるもの。天然由来成分100％だから、プロの料理人にも愛用されています。
*店舗により取扱製品が異なります。
「プロ・業務用」ブランドサイト：https://www.ya-man.com/brand/professional-use/
*¹ 2008年10月〜2025年12月までの累計出荷個数
*² 自社シリーズ従来品比。冷感の感じ方、持続する時間には個人差があります。
*³ 従来品比、配合成分数・クール成分合計配合量
*⁴ クリーム：リン酸アスコルビルMg、3-O-エチルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(すべて保湿成分)
スプレー：リン酸アスコルビルMg、アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(すべて保湿成分)
*⁵ ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（すべて保湿成分）
*⁶ 乳酸メンチル、メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド（すべて清涼剤）
*⁷ 乾燥による
*⁸ 従来品UVクリーム、クール成分合計配合量比
*⁹ 従来品UVスプレー氷冷、メントールの配合量比
*¹⁰ 2024年1月1日〜12月31日納品実績
*¹¹ グリセリン、ホホバ種子油、スクワラン、ステアリン酸、パルミチン酸、ベヘン酸、ハイブリッドヒマワリ油（すべて保湿成分）
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
【ブランドサイト】
https://www.ya-man.com/brand/professional-use/
