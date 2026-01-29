「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX下巻アウターケースイラストほか新規情報公開!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX下巻のアウターケースイラスト公開！

2026年1月から第2クールの放送が始まったTVアニメ「地獄先生ぬ～べ～」。

12月24日に発売したBD-BOX上巻に続き、下巻アウターケースの描き下ろしイラストが到着しました！

イラストは、上巻と同じく、キャラクターデザイン・芳山優氏による描き下ろし。

ぬ～べ～とゆきめの神秘的な雰囲気のイラストになっています。

店舗別特典のデザインを公開！

各法人の特典デザインも合わせて公開となりました。

こちらもぜひチェックしてください！

アニメイト全店（通販含む）

【上下巻連動購入特典】

B2タペストリー（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）

▽ご購入・ご予約はこちら

上巻：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3257291/

下巻：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3257292/

Amazon.co.jp

【上下巻連動購入特典】

A3ビジュアルシート2枚セット（上下巻パッケージイラスト使用）

【有償特典】

A5キャラファインマット（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）

アイテム価格：3,000円（税別）

※「上下巻セット」カートでのみ購入可

▽ご購入・ご予約はこちら

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FR8KSB3B%7C+B0FR8RPKMG%7C+B0FR8N2BYQ%7C+B0FRFB993Y%7C+B0FRF3SWDR%7C+B0FRFK1RJT%7C+B0FRFY275Y

楽天ブックス

【上下巻連動購入特典】

A5キャラファイングラフ（上巻パッケージイラスト使用・シリアルナンバー入り）

▽ご購入・ご予約はこちら

上巻：https://r10.to/hPH41M

下巻：https://r10.to/hkEfvt

ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

【上下巻連動購入特典】

B2タペストリー（下巻パッケージイラスト使用）

▽ご購入・ご予約はこちら

上巻：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10834737/

下巻：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10834738/

あみあみ

【上下巻連動購入特典】

A5アクリルキャラクタープレート（下巻パッケージイラスト使用）

▽ご購入・ご予約はこちら

上巻：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=MED-DVD2-59117

下巻：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=MED-DVD2-59118

お近くのショップや通販で、お気に入りの特典を探してみてくださいね♪

BD-BOX下巻は、2026年5月27日（水）発売予定！

フロンティアワークス公式通販限定版や店舗別特典情報も様々用意しております。

詳細は公式サイトをご確認ください。

また、第一話から第十三話までを収録したBD-BOX上巻は現在好評発売中。

まだゲットしていない方は、こちらも合わせてチェックしてください！

音声特典オーディオコメンタリーの話数＆参加キャスト決定！

下巻の音声特典・オーディオコメンタリーの話数と参加キャストが決定しました！

話数：第十七話『「A」がきた！』

参加キャスト：置鮎龍太郎さん、洲崎 綾さん、黒沢ともよさん

原作でも人気の“恐”エピソードである『「A」がきた！』。

キャストの皆さんからどんなお話が聞けるのか、お楽しみに！

座談会参加キャスト決定！

さらに、特典CDに収録されるキャスト座談会の参加キャストも決定しました！

参加キャスト：白石涼子さん、洲崎 綾さん、黒沢ともよさん、加隈亜衣さん

下巻は女性キャストのみの女子会トーク！…になるのか、ならないのか？

こちらもお楽しみにお待ち下さい♪

フロンティアワークス公式通販限定版も好評発売＆予約受付中！

フロンティアワークス公式通販限定版にはスペシャルな特典が！

こちらも忘れずにチェックチェック！

●上巻特典：童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）

●下巻特典：童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）

▽限定版の詳細はこちら

上巻：https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104294/

下巻：https://www.fwinc.co.jp/bd_dvd/104295/

リリースイベント情報

BD-BOX上巻の発売を記念し、リリースイベントを開催！

上巻をご購入いただいた方にイベント参加券をお渡ししております。

下巻と合わせて上巻のご購入を検討中の方、ぜひお早めにチェックしてください！！

※イベント参加券は先着でのお渡しとなります。予めご了承ください。

≪概要≫

イベント内容：生オーディオコメンタリー、トーク、お渡し会

出演：置鮎龍太郎さん(鵺野 鳴介 役)、真倉翔先生、岡野剛先生

開催日時：2026年3月21日（土） 開場時間14:30 開演時間15:00

開催場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店9F イベントスペース）

参加方法など、イベントの詳細は下記ページをご確認ください。

https://www.fwinc.co.jp/event/104428/

【商品情報】

商品名：「地獄先生ぬ～べ～」BD-BOX上巻・下巻

発売日：[上巻] 2025年12月24日（水） [下巻] 2026年5月27日（水）

価格 ：各巻 税込39,600円（税抜36,000円）

品番・JAN：[上巻] FFXC-9055／4573687020280 [下巻] FFXC-9056／4573687020297

仕様 ：[組数] Blu-ray Disc1枚＋CD１枚

[収録話数] ディスク1…第1クール分話数（第一～十三話）、 ディスク2…第2クール分話数

発売元・販売元：株式会社フロンティアワークス

＜フロンティアワークス公式通販限定版＞

価格：各巻 税込44,000円（税抜40,000円）

品番・JAN：[上巻] FFXC-9057／4573687020303 [下巻] FFXC-9058／4573687020310

特典：[上巻] 童守小5年3組オリジナルクラスTシャツ（Lサイズ相当）

[下巻] 童守小5年3組学級担任ポロシャツ（Lサイズ相当）

※フロンティアワークス公式通販は、アニメイト通販内で運営しております。

＜仕様・封入特典＞

◯キャラクターデザイン・芳山優氏描き下ろしイラスト使用アウターケース

◯真倉翔＆岡野剛両先生描き下ろし漫画掲載スペシャルブックレット

◯座談会CD

出演者：[上巻] 置鮎龍太郎、岩崎諒太、古城門志帆

[下巻] 白石涼子、洲崎 綾、黒沢ともよ、加隈亜衣

＜音声特典＞

オーディオコメンタリー

[上巻] 第五話『はたもんばの呪い』（出演：置鮎龍太郎、白石涼子、岩崎諒太）

[下巻] 第十七話『「A」がきた！』（出演：置鮎龍太郎、洲崎 綾、黒沢ともよ）

＜店舗別特典＞

●アニメイト全店（通販含む）

【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）

●Amazon.co.jp

【上下巻連動購入特典】A3ビジュアルシート2枚セット（上下巻パッケージイラスト使用）

【有償特典】A5キャラファインマット（新規描き下ろしイラスト使用・キャラクター：ゆきめ）

●楽天ブックス

【上下巻連動購入特典】A5キャラファイングラフ（上巻パッケージイラスト使用・シリアルナンバー入り）

●ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

【上下巻連動購入特典】B2タペストリー（下巻パッケージイラスト使用）

●あみあみ

【上下巻連動購入特典】A5アクリルキャラクタープレート（下巻パッケージイラスト使用）

※商品仕様・特典など、内容は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます。

【作品情報】

＜放送情報＞

第2クール

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送中！

＜配信情報＞

各種配信サービスにて配信中

※詳細はアニメ公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。

＜あらすじ＞

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も！？

生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！

＜スタッフ＞

原作：真倉 翔 漫画：岡野 剛（集英社刊）

監督：大石康之

助監督：山田史人

シリーズ構成：大草芳樹

キャラクターデザイン：芳山優

サブキャラクターデザイン：高橋敦子

プロップデザイン：伊藤依織子

妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる

アクション監督：加々美高浩・芳山優

美術設定：平澤晃弘

美術監督：春日美波

色彩設計：野地弘納

3DCGディレクター：吉良柾成

画面設計：田村仁

撮影監督：平本瑛子

編集：吉武将人

音響監督：名倉靖

音響効果：森川永子・佐藤理緒

録音：椎原操志

音楽：Evan Call

アニメーション制作：スタジオKAI

★第2クール 主題歌

オープニングテーマ：「ERASE」THE ORAL CIGARETTES

エンディングテーマ：「MAGICAL」Ayumu Imazu

＜キャスト＞

鵺野鳴介 ：置鮎龍太郎

立野広 ：白石涼子

稲葉郷子 ：洲崎 綾

細川美樹 ：黒沢ともよ

木村克也 ：岩崎諒太

栗田まこと：古城門志帆

高橋律子 ：遠藤 綾

ゆきめ ：加隈亜衣

玉藻京介 ：森川智之

鵺野鳴介（少年期）：土岐隼一

美奈子先生：嶋村 侑

＜WEB＞

●HP：https://nube-anime.com 海外：https://nube-anime-global.com

●X（Twitter）：https://x.com/nube_ani

推奨ハッシュタグ:#ぬーべーアニメ

【著作権表記】

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同